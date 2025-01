Adiós a todo lo que sabíamos de Pompeya: un estudio de ADN revela que nada es lo que pensábamos

Un estudio de ADN revela que nada es lo que pensábamos sobre la ciudad de Pompeya. Una de las que pasó a la historia por el desastre natural que acabó con la vida de cientos de personas en un instante. Una de las catástrofes que marcaron el mundo antiguo y que se han convertido en todo un referente en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser fundamentales. Este estudio puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en estos días que tenemos por delante.

La historia nos invita a descubrir una serie de elementos que han acabado siendo claves. Sobre todo, con algunos detalles que quizás hasta la fecha desconocíamos. Es la ciencia para la que no tenemos confirmación, es muy difícil saber qué es lo que pasó realmente. Si tuvieron que pasar cientos de años para poder disponer de una herramienta tan efectiva como el estudio del ADN que realmente puede cambiarlo todo. Los últimos estudios que hacen referencia a Pompeya pueden cambiarlo todo por completo en muchos sentidos, tocará ver qué es lo que nos deparan.

Todo lo que sabíamos de Pompeya ha cambiado

Pompeya es una de las ciudades que más misterios ha generado, sobre todo, teniendo en cuenta todo lo que pasó en ella que realmente se convirtió en un drama de dimensiones bíblicas. No es nada usual conocer en estos días lo que nos depara una ciudad que realmente puede cambiar toda la historia.

Esta ciudad que se ha convertido en todo un referente ha acabado siendo una de las más destacadas en estos días de viajes y de descubrimientos. Son muchos que la tienen como un referente en uno de los desastres naturales que debió marcar a más de un territorio.

La ciudad se vio sorprendida por la erupción del Vesubio uno de los volcanes más activos que literalmente acabó con toda la población en segundos. La lava sirvió para conservar ese punto del planeta prácticamente como estaba hace cientos de años, algo que se ha convertido en un aliciente para visitarla.

Sin duda alguna, es el lugar que debemos empezar a ver con otros ojos y en especial si tenemos en cuenta que estaremos ante un nuevo descubrimiento que lo cambia todo. El ADN nos ha dado nuevos datos que podrían ser del todo relevantes.

Algunas de las imágenes más célebres de Pompeya nos invitan a ver la fuerza del amor. Veíamos lo que parecían padres e hijos o parejas que luchaban por intentar escapar de un fuego que acabó consumiendo la ciudad en minutos, sin posibilidad de que pudieran huir.

Un estudio de la revista Cell tira por tierra todo lo que habíamos pensado de estos habitantes de Pompeya. Nos obliga a replantearnos una historia que puede ser muy distinta a como nos la imaginaríamos en otros tiempos, siendo un referente que quizás desconocíamos.

Tal y como nos indican estos expertos: «La erupción de Somma-Vesubio en el 79 d.C. enterró varias ciudades romanas cercanas, matando a los habitantes y enterrando bajo depósitos de pimiz y cenizas un conjunto único de edificios civiles y privados, monumentos, esculturas, pinturas y mosaicos que proporcionan una rica imagen de la vida en el imperio. La erupción también conservó las formas de muchos de los moribundos a medida que la ceniza se compactaba alrededor de sus cuerpos. Aunque el tejido blando se deterioró, los contornos de los cuerpos permanecieron y fueron recuperados por las excavadoras siglos más tarde llenando las cavidades con yeso. A partir del material esquelético incrustado en los yesos, generamos ADN antiguo en todo el genoma y datos isotópicos de estroncio para caracterizar las relaciones genéticas, el sexo, la ascendencia y la movilidad de cinco individuos. Demostramos que los sexos y las relaciones familiares de los individuos no coinciden con las interpretaciones tradicionales, ejemplificando cómo las suposiciones modernas sobre los comportamientos de género pueden no ser lentes confiables a través de las cuales ver los datos del pasado. Por ejemplo, un adulto que lleva una pulsera de oro con un niño en su regazo, a menudo interpretado como madre e hijo, es genéticamente un hombre adulto biológicamente no relacionado con el niño. Del mismo modo, un par de individuos que se pensaba que habían muerto en un abrazo, a menudo interpretados como hermanas, incluían al menos un macho genético. Todos los pompeyanos con datos de todo el genoma derivan constantemente su ascendencia en gran medida de inmigrantes recientes del Mediterráneo oriental, como también se ha visto en genomas antiguos contemporáneos de la ciudad de Roma, subrayando el cosmopolitismo del Imperio Romano en este período».