Se acerca a la Tierra: preocupación de los expertos por un meteorito como el de Armagedón

Armagedón fue una de las películas apocalípticas que triunfaron en los 90 y principios del 2000 junto a la ya mítica Deep Impact con el impacto del meteorito arrasando con un tsunami la ciudad de Nueva York. El futuro parece a merced de un elemento exterior al planeta que puede llegar en cualquier momento. La ciencia intenta determinar cuándo puede suceder, por lo que la NASA sigue muy de cerca cualquier objeto de grandes dimensiones que se acerque a la Tierra.

Sin duda alguna, estamos ante un problema mayor que puede suceder en cualquier momento y para el que no parece que haya solución. Al menos no una que no implique el posible final de la humanidad como tal. Ese meteorito similar al de la película taquillera Armagedón con Bruce Willis de protagonista es una de las posibilidades que puede acabar siendo una realidad, según vamos viendo un gran y veloz meteorito que se acerca a nuestro planeta. La ciencia ficción de estas películas quizás acabe siendo simplemente ciencia si hacemos caso de lo que dicen los expertos son un meteorito similar a los que llegaba en estas películas.

Se acerca a la Tierra

La realidad es que un meteorito que puede acabar con la humanidad, de la misma forma que hizo con los dinosaurios, puede estar más cerca de lo que parece. La NASA intenta monitorizar estos objetos que viajan por el sistema solar y se acercan peligrosamente a la Tierra. Especialmente sí cumplen unas condiciones.

El tamaño del meteorito es uno de los detalles que no pasan desapercibidos. Nuestra atmosfera es capaz de evitar el impacto de determinadas rocas espaciales que llegan, los meteoritos pueden acabar llegando a toda velocidad, sin ser percibidos, pero por suerte disponemos de una capa que nos protege hasta cierto punto.

Un gran impacto afectó a la Tierra hace millones de años, cambió el clima y hasta la posición del planeta. Quizás sin él, no seriamos lo que somos ahora, pero eso no quiere decir que tengamos que visualizar un importante cambio en estos días que tenemos por delante.

El futuro puede estar marcado por lo que pase a través de estos elementos que van llegando a gran velocidad y que hacen que se activen todas las alarmas cuando nos encontramos con un auténtico Armagedón.

Preocupa a los expertos un meteorito como el de Armagedón

La NASA puso sus ojos en un meteorito similar al de Armagedón, una película que podría ser una realidad en 2029. Quizás estemos más cerca de lo que parece de este final de la humanidad o de un problema de seguridad mundial que nos afectaría a todos, aunque aún faltan unos años y no sabemos qué puede acabar pasando.

El blog de la NASA nos da más detalles de lo que puede pasar: «Cuando fue descubierto en 2004, Apophis fue identificado como uno de los asteroides más peligrosos que podrían impactar contra la Tierra. Pero esa evaluación de impacto cambió después de que los astrónomos rastrearon a Apophis y su órbita quedó mejor determinada. Una campaña de observación de radar en marzo de 2021, combinada con un análisis preciso de la órbita, permitió a los astrónomos concluir que no hay riesgo de que Apophis impacte nuestro planeta durante al menos un siglo».

Siguiendo con la misma explicación: «Apophis ganó rápidamente notoriedad como un asteroide que podría representar una amenaza grave para la Tierra cuando los astrónomos predijeron que pasaría incómodamente cerca de nosotros en 2029. Gracias a observaciones adicionales de Apophis, el riesgo de un impacto en 2029 se descartó más tarde, al igual que el riesgo de impacto potencial que planteaba otro acercamiento en 2036. Sin embargo, hasta marzo de 2021, todavía quedaba una pequeña posibilidad de impacto en 2068. Cuando Apophis realizó un sobrevuelo distante de la Tierra alrededor del 5 de marzo de 2021, los astrónomos aprovecharon la oportunidad para utilizar potentes observaciones de radar para refinar la estimación de su órbita alrededor del Sol con extrema precisión, lo que les permitió descartar con confianza cualquier riesgo de impacto en 2068 y mucho después. “Un impacto en 2068 ya no es una posibilidad y nuestros cálculos no muestran ningún riesgo de impacto durante al menos los próximos 100 años”, dijo Davide Farnocchia del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra ( CNEOS ) de la NASA, que es administrado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. “Con el apoyo de recientes observaciones ópticas y observaciones de radar adicionales, la incertidumbre en la órbita de Apophis se ha reducido de cientos de kilómetros a solo un puñado de kilómetros cuando se proyecta para 2029. Este conocimiento enormemente mejorado de su posición en 2029 proporciona más certeza de su movimiento futuro, por lo que ahora podemos eliminar a Apophis de la lista de riesgos”. Farnocchia se refería a la Tabla de Riesgo de Impacto de Sentry . Mantenida por CNEOS, la tabla lleva un registro de los pocos asteroides cuyas órbitas los llevan tan cerca de la Tierra que no se puede descartar un impacto. Con los hallazgos recientes, la Tabla de Riesgo ya no incluye a Apophis. Basándose en telescopios ópticos y radares terrestres para ayudar a caracterizar la órbita de cada objeto cercano a la Tierra conocido para mejorar las evaluaciones de riesgo a largo plazo, CNEOS calcula órbitas de alta precisión en apoyo de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA .Para llegar a los cálculos de Apophis en 2021, los astrónomos utilizaron la antena de radio de 70 metros (230 pies) del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo Goldstone de la Red del Espacio Profundo cerca de Barstow, California, para rastrear con precisión el movimiento de Apophis. “Aunque Apophis se acercó recientemente a la Tierra, todavía estaba a casi 10,6 millones de millas [17 millones de kilómetros] de distancia. Aun así, pudimos adquirir información increíblemente precisa sobre su distancia con una precisión de unos 150 metros [490 pies]”, dijo la científica del JPL Marina Brozovic, quien dirigió la campaña de radar. “Esta campaña no solo nos ayudó a descartar cualquier riesgo de impacto, sino que nos preparó para una maravillosa oportunidad científica”».