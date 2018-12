Según la ciencia, disfrutar la soledad es sinónimo de salud mental

Disfrutar la soledad es sinónimo de salud mental, siempre que sea elegida

Disfrutar la soledad, aunque para muchos sea algo extraño y raro, es por otra parte un signo de excelente salud mental. Y es que, aunque antaño lo normal era, como mínimo, vivir en pareja y en familia, cada día es más fácil encontrar individuos que han tomado la decisión personal de vivir en solitario y disfrutar sin necesidad de socializar en exceso.

No obstante, tampoco es necesario disfrutar la soledad únicamente y elegir estar siempre solos. También es muy positivo guardarse ratos y un tiempo para estar aislados, hecho que igualmente tiene efectos muy positivos en la psique del ser humano.

Por qué es bueno para la salud disfrutar la soledad

Según un nuevo estudio llevado a cabo en el seno de la Universidad de Buffalo, guardarse tiempo de calidad para disfrutar en soledad es un hecho positivo para reducir el estrés, y también para rebajar los riesgos de sufrir ansiedad o depresión.

Y es que, las personas que eligen estar solar para involucrarse en actividades creativas, es decir, que deciden optar por la soledad intencional, encuentran grandes beneficios saludables.

No ocurre lo mismo cuando la soledad procede del aislamiento social no elegido. En este caso, los beneficios no solo no se encuentran, es un hecho que puede provocar ansiedad, estrés y depresión, o sea, justo al contrario.

En la investigación llevada a cabo por los expertos, se consultó con un total de 295 voluntarios a los que se les cuestionaba sobre su soledad y la forma en que aprovechaban ese tiempo que tenían para sí mismos y que no debían compartir con nadie.

A tenor de las respuestas y los resultados obtenidos, esos momentos de soledad se convertían en una garantía de privacidad. De hecho, la mayor parte de voluntarios que participaban en el estudio mostraron lo positivo de esos ratos solitarios que, además, usaban para ocuparse en actividades creativas.

Así pues, el equipo investigador observó que un intervalo intencional de soledad trae serios beneficios a corto plazo para el pensamiento y para el cerebro, que libera fácilmente los impulsos creativos del individuo.

Como ya se ha comprobado en otros estudios, la creatividad es un gran reductor del estrés, ya que ayuda a que el cerebro libere dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Así pues, hace que la actividad cerebral sea más eficiente, promoviendo individuos más equilibrados, productivos y felices. De ahí que la soledad sea una gran promotora de estabilidad y salud mental.