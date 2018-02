Descubren una espiral inédita en los espermatozoides

Los espermatozoides pueden definirse como las células haploides que constituye el gameto masculino.​ Sin duda, las células más diferenciadas y su función es la formación de un cigoto totipotente al fusionarse su núcleo con el del gameto femenino, fenómeno que dará lugar, posteriormente, al embrión. Casi todos conocemos la definición de espermatozoide pero… ¿sabías que cada vez que los investigan se descubre un hallazgo nuevo sobre ellos? Esta vez se trata de una inédita espiral que ha dejado a la comunidad científica con la boca abierta. Te lo contamos.

Una nueva espiral

Un grupo de investigadores del Department of Chemistry and Molecular Biology at the University of Gothenburg de Suecia han descubierto uno de los hallazgos más curiosos de lo que va de año. Se trata de una nueva estructura en forma de hélice o espiral que ha sido encontrada en la cola de los espermatozoides. Los espermatozoides poseen una cola creada a partir de pequeños bloques de proteína denominados tubulinas que a su vez conforman los llamados microtúbulos. La misión de dicha estructura es muy sencilla: el impulso del espermatozoide hacia su objetivo, el óvulo.

Cabe destacar que para llegar a perpetrar este curioso descubrimiento, los investigadores utilizaron la tomografía crioelectrónica. Se trata de un proceso tecnológico que permite congelar estructuras microscópicas y captar imágenes suyas en dos dimensiones. Un mecanismo con el que los científicos pueden estudiar al detalle este tipo de células y con el que han conseguido descubrir estas extrañas estructuras en espiral jamás vistas en un espermatozoide.

Por el momento, los investigadores no pueden determinar cual es la utilidad de estas espirales de forma certera. Aunque las primeras cábalas indican que estas estructuras, denominadas TAILS (Tail Axoneme Intra-Lumenal Spiral) son utilizadas como tope para evitar que las tubulinas adquieran algún tipo de deformación en el proceso de crecimiento de la célula. Es decir, impiden al espermatozoide nadar antes de tiempo.