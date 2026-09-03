El pueblo de Cataluña con apenas 2.000 habitantes que enamoró a Eva Longoria: está rodeado de masías y tesoros arquitectónicos

Hay poblaciones que destacan por su pasado histórico. El pueblo de Cataluña con apenas 2.000 habitantes que enamoró a Eva Longoria es Peralada, en el corazón del Alt Empordà. Hablamos de uno de esos municipios catalanes que permiten viajar al pasado sin renunciar a propuestas vinculadas al vino, la cultura y el paisaje. Situado a pocos kilómetros de Figueres, el pueblo conserva un patrimonio que habla de su importancia medieval y de la huella dejada por familias nobles, comunidades religiosas y comerciantes.

Sus calles, plazas, restos de murallas y edificios históricos forman un conjunto atractivo para una escapada tranquila. Además, su relación con la tradición vitivinícola del Empordà ha convertido a Peralada en un destino especialmente interesante para quienes buscan combinar historia, gastronomía y enoturismo. La historia de Peralada se remonta a tiempos antiguos, aunque su etapa de mayor esplendor llegó durante la Edad Media. La localidad fue un importante centro de poder y conserva numerosos testimonios de aquel periodo. La ruta histórica oficial permite descubrir las murallas medievales, la antigua judería, el Portal del Conde, la iglesia de Sant Martí y la plaza de Sant Domènec para poder visitar.

Este es el pueblo de Cataluña con apenas 2.000 habitantes

La población también está vinculada al municipio la figura de Ramon Muntaner, cronista medieval nacido en Peralada en 1265. Turismo de España señala que el origen del asentamiento se sitúa alrededor del año 500 a. C. y que su patrimonio medieval constituye uno de sus principales atractivos turísticos.

Un paseo por el casco antiguo de Peralada

Recorrer el centro histórico es una de las mejores maneras de descubrir Peralada. El itinerario que recomienda Catalunya Turisme permite encontrar rincones que pueden pasar desapercibidos si la visita se limita al castillo. Entre ellos aparecen el antiguo hospital, la casa natal de Ramon Muntaner, la esclusa del Conde y tramos de las antiguas murallas.

El claustro románico de Sant Domènec constituye otro punto destacado y acoge la oficina de turismo. La propuesta oficial invita a caminar con calma, entendiendo el pueblo como un conjunto en el que cada edificio aporta una parte de la historia local.

El castillo que identifica al pueblo de Cataluña con apenas 2.000 habitantes

La imagen más reconocible de Peralada es la del Castillo de Peralada. Sus orígenes se encuentran en la Edad Media, aunque el conjunto fue transformado y restaurado posteriormente, por lo que su aspecto actual combina elementos históricos con una apariencia de château francés.

Junto al castillo se encuentra el antiguo convento del Carmen, un edificio gótico que alberga el Museo del Castillo. Allí se conservan colecciones de gran interés, con fondos bibliográficos, piezas de vidrio, objetos del vino y espacios como el claustro y la iglesia.

Jardines y cultura

El entorno del castillo también merece atención. Su parque histórico fue diseñado con inspiración paisajística francesa y conserva árboles, jardines y otros elementos que prolongan el paseo después de la visita patrimonial.

El conjunto está estrechamente relacionado con la vida cultural de Peralada, ya que el castillo acoge el Festival Internacional de Música de Peralada, una cita que ha convertido al municipio en un punto de referencia para las propuestas culturales de verano y de la Costa Brava.

Una localidad ligada al vino

Hablar de Peralada también significa hablar de vino. La localidad mantiene una tradición vitivinícola de más de seis siglos y forma parte de la Denominación de Origen Empordà. La bodega ofrece experiencias de turismo enológico que permiten conocer la elaboración, acercarse al paisaje de viñedos y participar en catas. La combinación entre patrimonio y vino resulta atractiva porque permite entender cómo la actividad agrícola ha formado parte de la identidad del territorio durante generaciones.

Otros sitios para recorrer en los alrededores

Peralada también puede ser un punto de partida para descubrir el entorno. Cerca se encuentra Vilanova de la Muga, núcleo perteneciente al municipio, donde destaca la iglesia de Santa Eulàlia y sus pinturas murales románicas y góticas. La zona ofrece además rutas para practicar senderismo y cicloturismo, de modo que una escapada puede combinar patrimonio, paisaje y actividad al aire libre.

El pueblo de Cataluña con apenas 2.000 habitantes no necesita grandes monumentos para justificar una visita. Su atractivo está en la suma de experiencias: caminar por calles con memoria, descubrir edificios medievales, entrar en un antiguo convento, contemplar los jardines del castillo o acercarse a una tradición vinícola que continúa formando parte de la vida local.

En general, es un destino que invita a bajar el ritmo y observar los detalles, ideal para conocer Cataluña, la Costa Brava, más allá de sus ciudades y pueblos cercanos.