Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas hacia la tarde y posibles chubascos dispersos en el interior norte. Las temperaturas se mantendrán estables o aumentarán ligeramente, mientras que el viento soplará flojo y de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de mayo

Barcelona: cielo despejado con brisa suave

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, dejando a la vista un manto azul con algunas nubes que, como suaves pinceladas, se deslizan por el horizonte. Con una temperatura que irá desde los 16 grados en la madrugada hasta alcanzar los 24 al mediodía, el día promete ser cálido y agradable, aunque el ambiente podría sentirse algo cargado debido a la humedad, que roza el 85%. Acompañando a este cuadro, el viento soplará de manera constante, con una velocidad media de 15 km/h, aunque la brisa no será lo suficientemente fuerte como para intranquilizar a los paseantes.

Ya por la tarde, el sol, tímido pero decidido, seguirá brillando hasta las 21:07, regalando unas pocas horas más de luz. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 18 y los 22 grados, lo que convierte el atardecer en una experiencia realmente placentera. Afortunadamente, no se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado para aquellas actividades al aire libre que se tengan en mente. Entre tanto calor y humedad, será recomendable refrescarse de vez en cuando, pero sin duda, hoy es un día para disfrutar de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y viento fuerte

Las calles de L’ Hospitalet de Llobregat se desperezan bajo un cielo nublado que sugiere un día de inestabilidad. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilan entre suaves grados, pero rápidamente la atmósfera se irá volviendo más densa, con el viento imponiéndose con fuerza, lo que anticipa un ambiente cambiante.

La mañana se presenta tranquila, pero a medida que la tarde avance, se espera viento de hasta 15 km/h y rachas que superarán los 30 km/h, junto a un descenso térmico notable que hará que la sensación térmica se sienta más fresca, especialmente en la noche. Con una proyección de lluvias y una humedad que puede resultar agobiante, es mejor salir preparado: un paraguas no vendría mal en este tiempo incierto.

Ambiente agradable y despejado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado que promete brindar una jornada agradable. Las temperaturas comenzarán frescas, rondando los 14°C por la mañana, pero se espera que alcancen un máximo de 24°C a lo largo de la tarde. La brisa del sureste soplará suavemente a unos 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían superar los 30 km/h, por lo que se aconseja tener precaución al aire libre. La humedad, que oscilará entre el 55% y el 95%, hará que el ambiente se sienta un tanto pesado.

A medida que avance el día, la temperatura se sentirá ligeramente más intensa, pero sin posibilidad de lluvia, ya que la probabilidad se mantiene en cero. El sol saldrá a las 06:27 y se ocultará a las 21:07, proporcionando más de 14 horas de luz. La tarde estará marcada por un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el calor del verano que se aproxima.

Cielos parcialmente nublados y ambiente templado en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, con algunas nubes que alternarán con claros a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 25 grados, brindando un ambiente templado ideal para disfrutar del aire libre. Aunque el viento soplará de manera suave, no se esperan lluvias en toda la jornada, lo que permite disfrutar de un día tranquilo.

La tarde promete ser apacible, perfecta para salir a pasear o participar en actividades cotidianas. Aprovechar este tiempo agradable puede ser una excelente oportunidad para relajarse en un parque o simplemente apreciar el entorno.