Cielo con intervalos nubosos y escasa posibilidad de lluvias en toda la provincia, con la posibilidad de brumas y bancos de niebla en el interior. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán estables. En el litoral, soplará un viento moderado del norte que cambia a noreste y en el resto de la provincia, será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 31 de octubre

Barcelona: cielo nublado con momentos de sol

A medida que el sol se despereza lentamente en el horizonte, Barcelona se prepara para una jornada marcada por un cielo que se presenta algo nublado. A lo largo de la mañana, existe una posibilidad de que caigan algunas gotas dispersas, pero se espera que la intensidad sea ligera. Las temperaturas comenzarán cerca de los 16 grados y alcanzarán un máximo atractivo de 21 por la tarde, aunque la sensación térmica puede rozar esos mismos valores gracias a la humedad en un nivel elevado que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando gradualmente, brindando momentos de sol que iluminarán la ciudad. Con un viento fresco procedente del este, soplando a unos 15 kilómetros por hora, la tarde promete ser agradable. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente y las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados, cerrando un día que, a pesar de sus inicios inciertos, se despliega con claridad y calor hacia la caída del sol, que ocurrirá pasadas las cinco y media.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y posibles lluvias a lo largo del día

Las nubes grises se acumulan en el horizonte de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 14 grados y una brisa que incrementa la sensación de frío. A medida que avanza la jornada, las probabilidades de lluvia se elevan al 70% y el viento sopla desde el este a una velocidad media de 20 km/h, generando un ambiente dinámico.

Durante la tarde, el cielo se tornará más denso y las temperaturas alcanzarán un pico de 21 grados, contrastando con el frío matutino. Con probabilidad de lluvia reducida a un 15% hacia la noche, la humedad puede llegar a ser agobiante, con máximas del 90%. Una recomendación práctica: mejor llevar paraguas y abrigo, ya que el tiempo puede ser caprichoso.

Ambiente fresco con posibles lluvias en Badalona

La jornada en Badalona se despierta con un ambiente algo pesado debido a una alta humedad que alcanzará el 90%. A medida que el sol asome a las 07:21, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 65% que se concentrará principalmente por la mañana, aunque las temperaturas suaves, que oscilarán entre los 13 y 21 grados, proporcionarán una sensación térmica agradable en general.

Durante la tarde, el clima se tornará más amable con temperaturas que alcanzarán los 21 grados, mientras que la probabilidad de lluvia disminuirá a un 5%. El viento soplará del este a una velocidad moderada de 15 km/h, aunque no esperaremos ráfagas marcadas. La puesta de sol a las 17:47 permitirá disfrutar de largas horas de luz en esta jornada que, aunque fresca al inicio, irá mejorando a lo largo del día.

Nubes y posibles lluvias por la mañana en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con algunas probabilidades de lluvia ligera por la mañana y una sensación térmica que oscilará entre los 10 y 20 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá templada, aunque las nubes irán disminuyendo, dejando un ambiente más despejado.

Con un viento suave que invita a salir, este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea dar un paseo por el parque o simplemente disfrutar de una tranquila tarde en la terraza.