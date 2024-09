El Govern de Illa se abre a reducir el castellano en los colegios: «Hay que defender el catalán»

Ya en su pacto con ERC, Salvador Illa se comprometía a impulsar el catalán en las aulas. Ahora, la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que la mejora del uso social del catalán necesita medidas transversales que vayan «más allá del sistema educativo», y ha abierto la puerta a modificar el porcentaje de castellano que se imparte dentro de las aulas. Concretamente, Nuibó ha afirmado que cada centro educativo tiene un «contexto sociolingüístico demasiado diferente para marcar un porcentaje igual» en toda Cataluña, en referencia al 25% que se establece en la actualidad.

«Estas son lenguas oficiales de Cataluña, pero es evidente que el catalán es la lengua propia, la vehicular, y que la debemos defender y promover», ha asegurado consellera de Educación. Niubó ha remarcado que el catalán no puede ser solo una cosa de la escuela, aunque ha defendido ahondar esfuerzos en el sistema educativo ante la caída del uso de la lengua catalana en los últimos años. «Desde el sistema educativo debemos evitar situaciones de limitación lingüística. Un alumno tiene derecho a hablar la lengua que quiera, pero lo que no puede ser es que lo haga porque no tiene un buen dominio en este caso del catalán», ha añadido.

La lengua catalana ocupa un bloque importante dentro del pacto entre Pedro Sánchez y ERC para la investidura de Salvador Illa, donde ambas formaciones recalcan el «retroceso del uso social del catalán». Para ello, el PSC se compromete con los independentistas a reforzar con «la máxima ambición y consenso la política lingüística, con especial atención a la defensa del modelo de escuela catalana como garantía del aprendizaje de la lengua, a su normalización y fomento en todos los ámbitos». Por este motivo, todos los alumnos inmigrantes que acaben de llegar a Cataluña tendrán la obligatoriedad de aprender esta lengua.

Catalán para inmigrantes

Salvador Illa obligará a aprender catalán a los inmigrantes llegados a Cataluña. Este es uno de los compromisos que adquirió el ya presidente de la Generalitat con ERC para poder sacar adelante su investidura. En uno de los puntos del acuerdo entre ambas formaciones, se incluye que el catalán sea la lengua de aprendizaje en los centros educativos de la región, también para «el alumnado recién llegado». Y no sólo en la escuela: a raíz de este acuerdo, Illa también impondrá el catalán en las actividades extraescolares y deportivas.

«El catalán, como lengua propia de Cataluña, debe ser la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado. Al final de la etapa educativa obligatoria, el sistema educativo debe garantizar la competencia oral y escrita plena en catalán y en castellano, tanto en los registros formales como en los informales», reza el acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC firmado el pasado julio para investir a Illa.

Esta imposición no se ciñe sólo a las aulas. Illa también se ha comprometido a «extender la lengua catalana en el ámbito de las actividades extraescolares y del deporte de base y el ocio, mediante el despliegue progresivo de los Planes Educativos de Entorno a todos los municipios de Cataluña y adoptando la metodología de la inmersión lingüística donde sea necesario».

Además, este objetivo de extender el catalán no sólo incluye a los alumnos. Illa se comprometió con ERC a «relanzar los mecanismos de acogida, enseñanza y dinamización lingüística» para personas adultas para hacer frente al reto migratorio, reforzando la dotación económica y de personal del Consorcio para la Normalización Lingüística.