En marzo del 2020, cuando España estaba confinada por culpa de la pandemia del coronavirus, la consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña otorgó un contrato de emergencia por valor de 7,3 millones de euros a la empresa propiedad de la esposa Jordi Farré Muñoz, ex candidato a las primarias del Futbol Club Barcelona en 2015 y 2021. El contrato a la firma Appeal Agrifood Group, cuya propietaria es Carla Avila Cochs, se basaba en dar apoyo a los Servicios Veterinarios Oficiales del Departamento de Salud en los mataderos y establecimientos de prestación para la manipulación de caza. De la actividad profesional de Farré, antes de presidir la entidad blaugrana, solo se conoce que fue productor de películas porno.

El hecho de que el concepto de la adjudicación poco tenga que ver con la emergencia sanitaria que se vivía en marzo del 2020, y por la que se habilitó la fórmula de los contratos de emergencia que tienen un procedimiento mucho más ágil y del que no hay que hacer demasiada publicidad, ha provocado que el contrato haya levantado sospechas. Vox, que cuando se realizó no tenía ningún diputado en el Parlament, ha pedido toda la documentación para analizar si la concesión fue correcta. El grupo de Ignacio Garriga ha reclamado la lista de empresas valoradas por el departamento de Salud antes de decidirse por Appeal Agrifood Group, de los Farré-Muñoz.

El alto volumen del contrato otorgado durante la pandemia por procedimiento de emergencia para una cuestión que no guardaba una relación directa con salvar vidas, por aquel entonces la prioridad de los gobiernos, ha provocado que los de Garriga quieran conocer todos los detalles de la operación. La formación quiere que la Sindicatura de Cuentas haga públicos todos los pagos que la Generalitat pudiera realizar entre los años 2017 y 2021 a la empresa de Jordi Ferré y Carla Avila. Asimismo reclama al gobierno catalán todas las adjudicaciones contractuales, ayudas o subvenciones vinculadas al excandidato a la presidencia del Barça y a su esposa.

Comparecencias en el Parlament

El grupo parlamentario de Vox en el Parlament, que por entonces todavía no tenía representación parlamentaria y en consecuencia no podía fiscalizar la acción del gobierno autonómico que presidía Quim Torra, quiere que la Generalitat dé explicaciones respecto a este contrato. Por ese motivo la portavoz adjunta de la formación, María Elisa García Fuster, ha solicitado la comparecencia de la ex consejera Alba Vergés, y de la ex secretaria general del departamento Laura Pelay.

Además de la solicitud para que las que fuesen las máximas responsables de la consejería durante la pandemia acudan a la comisión de Salud del Parlament, Vox también ha registrado una pregunta escrita para que sea respondida por el Govern. El grupo que capitanea Ignacio Garriga exige saber ¿cuál es la justificación del Departamento de Salud (Soporte a los Servicios Veterinarios Oficiales) para adjudicar el contrato con código CPV 98390000 vía tramitación de emergencia por un importe de 7.384.078,24 € (IVA incluido) a la empresa Appeal Agrifood Group, SL con GIF B67195487 en marzo del 2020?»