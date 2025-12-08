Fiesta de la Inmaculada 2025: estos son los horarios de los supermercados Mercadona, Lidl, Bon Preu hoy en Barcelona

El calendario presenta un puente festivo donde el 8 de diciembre es Fiesta de la Inmaculada 2025. Suelen ser días de escapadas y también de un mayor flujo de personas en Barcelona para adelantar sus compras navideñas. En estos días previos a la Navidad, los pasillos de los supermercados se llenan de productos estacionales, regalos gastronómicos y menús festivos para Nochebuena y Navidad. ¿Cuáles son los horarios de los supermercados Mercadona, Lidl, Bon Preu hoy en Barcelona?

Es necesario saber los horarios de estos supermercados en la fiesta de la Inmaculada 2025 en Barcelona para evitar ir a la tienda y que esté cerrada. Para este año, en el día festivo del lunes 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción), hay algunas cadenas que abren, pero en su mayoría los supermercados cierran porque han abierto durante la festividad de la Constitución, el 6 de diciembre. Mientras que algunas apuestan por mantener sus puertas abiertas en toda la ciudad, otros optan por cerrar o reducir horarios. En este contexto, los supermercados Mercadona, Lidl y Bon Preu presentan diferentes agendas de horarios que debes conocer para comprar de manera segura.

Los horarios de los supermercados en la Fiesta de la Inmaculada 2025

Mercadona

El sábado 6 de diciembre, festivo por el Día de la Constitución Española, Mercadona operará con su horario habitual en Barcelona, aproximadamente de 09:00 a 21:30 horas.

Sin embargo, tanto el domingo 7 como el lunes 8 —día de la Inmaculada— la mayoría de sus tiendas permanecerán cerradas en toda Cataluña, incluida la ciudad de Barcelona.

En consecuencia, Mercadona será el supermercado más restrictivo durante el puente, lo que obliga a planificar bien las compras: quienes dependan de esta cadena no podrán ir a comprar durante el día festivo, 8 de diciembre. La estrategia coincide con la tradición de Mercadona de cerrar sus establecimientos durante festivos nacionales que caen en lunes o domingo.

Lidl

Lidl suele ofrecer más flexibilidad que Mercadona en periodos festivos. Así, muchos de sus supermercados en Barcelona abrirán el sábado 6 con normalidad. El domingo 7, sin embargo, la mayoría cerrará, dado que, de forma ya tradicional, muchos centros no abren en domingos. Para el lunes 8, algunas tiendas de la cadena podrían reabrir, aunque con horarios reducidos, dependiendo del municipio y de la normativa local.

Dada esa variabilidad, Lidl recomienda comprobar el horario de la tienda más cercana mediante su buscador online. Por ello, ofrece una alternativa intermedia con la apertura de algunas de sus sedes en día festivo.

Bon Preu

La cadena catalana Bon Preu ofrece una propuesta más heterogénea. En ese sentido, algunas de sus tiendas podrían abrir durante el 8 de diciembre, aunque no todas. El 6 de diciembre la mayoría abrió sin problema; para el domingo y lunes festivos, dependerá de cada establecimiento concreto. Algunos supermercados de la cadena abrirán para la Inmaculada 2025 solo hasta las 14:30 horas.

Planificación de compras: consejos útiles

Ante un puente con horarios tan diversos, conviene seguir algunas pautas prácticas. Una de las más esenciales es comprar el sábado 6, sobre todo en Mercadona. A su vez, si eliges Lidl o Bon Preu, comprobar el horario en sus buscadores online o por teléfono antes de salir.

Otra recomendación es aprovechar la mañana del lunes 8, donde muchas tiendas festivas ordenan sus horarios para abrir en horario reducido desde las 09:00 h hasta las 14.30h. También resulta clave evitar dejar para última hora comprar, especialmente si se vive cerca de Barcelona. Debido al incremento en el flujo de transporte y las posibles colas que se forman en las tiendas, cuando el supermercado cierra antes puede complicar las compras que necesites realizar.

Un puente marcado por compras anticipadas

El puente de diciembre es uno de los momentos clave para adelantar compras para Navidad. La demanda crece notablemente en productos de temporada, menús especiales y regalos gastronómicos. Con muchas cadenas cerrando al menos uno de los días festivos, planificar las compras al supermercado en la Fiesta de la Inmaculada 2025 vuelve a ser esencial.

Desde Ayuntamiento de Barcelona mencionan que el comercio y los mercados de Barcelona te ofrecen todo lo que necesitas esta Navidad 2025. Desde actividades lúdicas y culturales en todos los distritos, instalaciones, ferias de Navidad, la Feria de Consumo Responsable y de Economía Social y Solidaria.

Durante el puente de diciembre en Barcelona, Mercadona mantendrá una política estricta de cierre en festivos, abriendo solo el sábado 6. Lidl ofrecerá una opción intermedia: posibles aperturas, aunque con horarios reducidos hasta las 14.30 horas y variable según cada tienda. Por su parte, Bon Preu, presenta la mayor flexibilidad dentro de la lista de supermercados que se presentan.

Por último, para quien reside o pasa por Barcelona, se aconseja antes comprobar el horario de la tienda, adelantar las compras al sábado y evitar dejarlo para el último momento durante la Fiesta de la Inmaculada 2025.