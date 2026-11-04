Hoy, 4 de noviembre de 2026, la provincia de Barcelona se anticipa con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos en el litoral, que podrían ser localmente fuertes. Aunque en el interior la lluvia será más escasa, se prevén brumas matinales. Las temperaturas mínimas disminuirán, mientras que las máximas subirán. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de noviembre

Barcelona: cielo inestable con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, trayendo consigo una jornada de mucha inestabilidad. Durante la mañana, se esperan abundantes nubes que podrían dar lugar a chubascos dispersos; será un buen momento para llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se siente en el aire. La temperatura mínima rondará los 11 grados, mientras que a medida que el sol, tímido pero persistente, avance en su trayectoria, se alcanzarán hasta 18 grados, aunque la sensación térmica podrá ser un poco más fresca.

Ya por la tarde, el cielo irá clareando, aunque no se descartan algunos momentos de inestabilidad. Con una brisa casi imperceptible, el viento se mantendrá en calma. Al caer la noche y con la puesta del sol a las 17:42, el ambiente se sentirá ligeramente cargado, acompañando la disminución de la temperatura. Será una jornada en la que la naturaleza nos recordará que, aunque haya días de sol, siempre puede haber una sorpresa en forma de lluvia.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cambiante con lluvias intermitentes

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat despierta con un cielo en constante cambio, donde las nubes grises aseguran que el sol, al asomar a las 07:26, será un invitado recurrente pero esquivo. A medida que avance el día, se espera una intensa actividad lluviosa con un 95% de probabilidad que puede llevarnos a buscar refugio bajo techados o paraguas. El viento soplará del norte a una velocidad de 5 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 20, aportando un toque de fresco a la jornada.

La temperatura oscilará entre los 9°C y los 18°C, mientras que la sensación térmica podría caer más cerca de esos 8°C, especialmente por la tarde, cuando se prevé un cambio notable en el ambiente, con cielos más despejados. La humedad también puede convertirse en un incómodo acompañante, alcanzando hasta el 85%. Así que, para quienes deban salir, es recomendable llevar abrigo y no olvidar el paraguas; será un día para estar preparados ante cualquier eventualidad.

Cielo cubierto con posibilidad de lluvia en Badalona

Esta jornada en Badalona comienza con un cielo muy cubierto y una elevada probabilidad de lluvia que alcanzará el 95% hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C de mínima y podrán llegar hasta los 18°C como máxima. La humedad afecta a la sensación térmica, que se percibirá como más calurosa, cerca de 18°C. Con un ambiente bastante pesado, el día disfrutará de aproximadamente 10 horas y 16 minutos de luz.

A medida que avance la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a tan solo un 5%, el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas y se espera un viento casi imperceptible, lo que hará que la tarde y la noche sean agradables para disfrutar.

Cielo nublado que despejará al final en Sabadell

Las condiciones de tiempo se presentan estables, con un cielo que irá de nublado a despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados, con probabilidad de algunas gotas de lluvia por la mañana, pero sin mayores complicaciones.

Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, ya que se prevé un ambiente tranquilo que invita a pasear o realizar actividades cotidianas. Aprovechar el día puede ser una excelente forma de desconectar y disfrutar de lo que ofrece el entorno.