Ya es oficial: si tienes hijos de 2 a 3 años y resides en Castilla-La Mancha podrás llevarlos gratis a 341 escuelas infantiles

La semana que viene arranca la vuelta al cole en muchas comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha hay novedades. El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha anunciado una medida de gratuidad en muchas escuelas infantiles. Si tienes hijos de 2 a 3 años y resides en Castilla-La Mancha puedes llevarlos gratis a las escuelas infantiles.

Para ello, el Gobierno regional va a destinar más de 14,6 millones de euros, siendo «una de las grandes apuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha para avanzar hacia un sistema educativo más accesible y facilitar la conciliación de las familias además de favorecer la igualdad de oportunidades desde los primeros años, así como generar empleo joven, femenino y del ámbito rural», según afirma dentro del portal de Educación de la comunidad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 305 ayuntamientos para garantizar la gratuidad de 2 a 3 años en Educación Infantil a cerca de 6.800 alumnos. Con ello se llega a 341 escuelas infantiles. Pastor aclara que esta apuesta permitirá consolidar una red de Educación Infantil más cercana, pública y de calidad, con especial atención al medio rural, al tiempo que contribuye al asentamiento de población y al fortalecimiento de los servicios públicos en nuestros municipios. La medida es oficial y puede consultarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Llevar gratis a tus hijos a 341 escuelas infantiles

Según provincias

Desde la Consejería de Educación dan a conocer que tales escuelas se reparten según provincias.

Serán un total de 55 ayuntamientos en la provincia de Albacete para un total de 73 escuelas infantiles;

49 ayuntamientos en la provincia de Ciudad Real para 52 escuelas infantiles;

Un total de 51 ayuntamientos en la provincia de Cuenca para 54 escuelas infantiles;

También un total de 41 ayuntamientos en la provincia de Guadalajara para un total de 46 escuelas infantiles

Finalmente, se establecen 109 ayuntamientos en la provincia de Toledo para 116 escuelas infantiles.

Qué día empieza la vuelta al cole en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado que el Curso Escolar 26-27, que dará comienzo en breves días, contará con cerca de 900 profesores más que el año pasado y 6.000 más que cuando entró al Gobierno.

Para las distintas medidas, el principal objetivo de García-Page es que la educación siga siendo universal y gratuita y nadie deje de estudiar por un problema de bolsillo de los padres.

Programas de éxito educativo

A su vez, y ante la inminente vuelta al colegio, el Gobierno de Castilla-La Mancha destaca los diversos programas de éxito educativo que están beneficiando a más de 100.000 alumnos y llegan a 1.780 centros educativos.

Los programas cuentan con una financiación de 54 millones de euros, y están cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus, transformando la educación en Castilla-La Mancha y avanzando en la reducción del abandono escolar temprano.

Los programas -Prepara‑T, Titula‑S y PISE+- han permitido ofrecer apoyo educativo personalizado, favoreciendo el aprendizaje, la motivación y la continuidad educativa del alumnado. Y sus responsables han dado datos, pues la región ha logrado una notable mejora en sus indicadores educativos, reduciendo el abandono escolar temprano desde el 23,25% en 2016 hasta el 15,72% en 2025.

El VI Plan Educativo de Castilla-La Mancha se desarrolla mediante metodologías innovadoras como la codocencia, con dos docentes en el aula y el diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que adapta la enseñanza a la diversidad del alumnado. Algo que facilita el aprendizaje , la integración y la personalización de los estudios.

En concreto, han hecho hincapié en el programa Prepara‑T, especialmente dirigido al alumnado de 5.º y 6.º de Primaria, enfocado al refuerzo del aprendizaje y la transición a Secundaria; el programa Titula‑S está orientado al alumnado de 1.º y 2.º de ESO para favorecer la continuidad educativa y el programa PISE+, que en este sentido está centrado en la intervención socioeducativa y el acompañamiento del alumnado con mayores necesidades.

Aprobada la plantilla de profesores docentes

El Consejo de Gobierno aprobó a finales de julio la plantilla de efectivos docentes para el curso escolar 2026-2027, con un total de 34.539 profesionales, lo que supone 876 docentes más que el pasado curso.

De estos nuevos efectivos, 770 corresponden al cupo ordinario, en cumplimiento del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales ANPE, CCOO y UGT para mejorar las condiciones del sistema educativo. Estos nuevos recursos permitirán avanzar en la reducción de las horas lectivas, incrementar los apoyos en los centros, crear nuevas unidades educativas, ampliar grupos en las enseñanzas de Régimen Especial, reforzar los servicios de orientación, atender las necesidades de los nuevos centros educativos y seguir impulsando la inclusión educativa.