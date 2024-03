Vox defiende en Europa el recorte a los sindicatos en Castilla y León: «No vamos a pagar su fiesta»

El secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha defendido este martes en el Parlamento Europeo la políticas de la Junta sobre la financiación de los sindicatos y el recorte del gasto político superfluo al que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición PP-Vox en la región. «Sus quejas no son por incumplimientos en el diálogo social, son para recuperar sus subvenciones para pagar la fiesta de los sindicatos», ha explicado a los medios de comunicación Díaz Pico sobre la respuesta de UGT y CCOO por el recorte de más de 20 millones de euros que han sufrido en la Comunidad.

En esta misma línea Díaz Pico ha dicho que «los ciudadanos tienen que saber los números» y que «los dos años anteriores a la llegada de Vox al Gobierno, 50 millones de euros fueron a parar a los bolsillos de los agentes sociales». Cabe decir que la formación de Santiago Abascal, que pilota la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha acudido a Bruselas para defender esta postura porque tanto UGT como CCOO llevaron este tema a la Comisión de Peticiones para que se valorase la posibilidad de realizar una audiencia sobre la situación del Diálogo Social en Castilla y León. Ahora bien, únicamente han elevado el asunto a la Unión Europea cuando han visto recortadas sus subvenciones. «Desde 2018, aproximadamente, esta financiación supuso unos 150 millones», ha revelado Díaz Pico.

Asimismo, el secretario general ha indicado que los sindicatos deben ser conscientes que su papel en el diálogo social «es representar a los trabajadores, no representar a sus propias organizaciones e intereses». Además insiste en que «no ha habido ningún incumplimiento» por parte de la Junta de Castilla y León en el Diálogo Social. «Los datos son más de 50 reuniones del diálogo social, donde 29 fueron realizadas en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo», ha dicho añadiendo que a estas reuniones «muchas veces no acudía CCOO» y que en ningún caso llegaron a hacer aportaciones a las propuestas.

Sobre las quejas en torno al diálogo social, Díaz Pico ha afeado a los sindicatos que no se quejen de los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. «Sin consenso ha subido el SMI, o a la hora de negociar el Estatuto del Becario, ni la reforma de las pensiones. Algo que ocurre, curiosamente, tras haber regado a los sindicatos con 17 millones de euros», ha señalado

«Seguiremos apostando por el diálogo social, no por la financiación de las organizaciones, ya que constantemente aparecen escándalos en la prensa a los que ya estamos demasiado acostumbrados», ha defendido.

Recorte de 232.000 euros

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, anunció el pasado 5 de marzo un nuevo recorte del «gasto político superfluo» para la comunidad castellanoleonesa con una reducción de 232.000 euros en subvenciones a UGT y CCOO. «Hemos eliminado otro gasto político ineficaz», dijo.

En concreto, durante su comparencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes castellanoleonesas para detallar los presupuestos de su área, Veganzones insistió en la eliminación de este gasto «ineficaz». «Era una subvención indignante cuya supresión se suma a los 20 millones de euros de gasto político superfluo y a la reducción adicional del 25 por ciento en materia de participación institucional», señaló el consejero.

En esta línea también criticó «la pataleta infantosindicalista» de UGT y CCOO por pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española al haber eliminado sus subvenciones. «La consejería cedió espacios de forma gratuita a la fundación SERLA (Servicio Regional de Relaciones Laborales) que no han querido ser utilizados por los sindicatos ni han querido ahorrar más de 110.000 € en gastos de servicios y arrendamientos. Esto es inaceptable cuando se trata de gestionar el dinero de todos, en la OTT de Valladolid se ofreció la cesión gratuita de espacios pero a la extrema izquierda les parece poco lujoso», criticó.