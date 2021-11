White and One tiene jerséis y chaquetas de punto rebajadísimos este Black Friday para conseguir llenar nuestro armario de prendas de abrigo a buen precio. Este tipo de jerséis y de chaquetas son buenos básicos que nos acompañarán año tras año en nuestras aventuras otoñales e invernales. Encontrar aquellos que más nos favorezcan es una necesidad en estos tiempos que corren. Prepara tu armario para el mal tiempo, deja unos euros en el bolsillo para imprevistos con estas increíbles ofertas de White and One rebajadísimos este Black Friday.

Estos son los jerséis y chaquetas de punto de White and One rebajadísimos este Black Friday

Vuelve al chaleco a nuestras vidas, esta prenda de solo 23,96 euros nos puede servir para crear infinidad de looks. Con una camisa blanca o una camiseta, pero también sin nada, pantalones, faldas y hasta vestidos, nada se le resiste a un chaleco de punto de White and One que está disponible en hasta 3 colores y todas las tallas. Esta prenda es un sueño hecho realidad.

Con cuello redondo y manga abullonada adornado con una preciosa franja tricolor este jersey es una de las mejores opciones de este Black Friday de la marca White and One. Está disponible en varios colores, el tono crema es quizás uno de los más bonitos de la colección. El precio de esta maravilla se queda en 31,96 euros. Nos llevamos a casa un buen jersey con descuento.

Una chaqueta de punto básica por solo 26 euros es uno de los chollazos del Black Friday en White and One. Está disponible en varios colores y es una de esas prendas que siempre queda bien. En invierno con el abrigo y cuando empiece a llegar el buen tiempo como chaqueta, un dos en uno que se convertirá en nuestro mejor aliado y está de oferta estos días.

Tipo polo y con botones, este diseño retro vuelve con fuerza esta temporada. Este jersey con cuello camisero de White and One es uno de los más buscados este Black Friday. Está disponible en varios tonos, el azul es quizás uno de los más originales y favorecedores, con pantalones de vestir, vaqueros o faldas, cualquier parte de abajo hará destacar este jersey.

Los detalles de este jersey consiguen que destaque, los hilos de colores nos darán un toque de alegría este invierno. Es uno de esos jerséis originales que no podemos dejar escapar, por el precio que tiene es una buena alternativa estos días fríos, un regalo o autorregalo en toda regla que nos costará solo 31’96 euros.