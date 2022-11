iPad, iPhone y AirPods: dónde encontrarlos más baratos este Black Friday

Si estás pendiente de los productos de Apple, puede que ya sepas que esta marca no hace descuentos directos en sus productos para el Black Friday. Ofrecen a sus clientes una tarjeta descuento por la compra de uno de sus productos, así que lo mejor que tendrás es un descuento posterior en otros productos de la marca. Aún con ello, puedes encontrar productos de Apple vendidos por otros comercios que sí que tengan descuento. Así podrás encontrar iPad, iPhone y AirPods sin tener que pagar tanto por ellos.

¿Dónde encontrar productos Apple rebajados por el Black Friday?

Empresas como Amazon o Mediamarkt cuentan con descuentos especiales cuando llega el Black Friday, así que pueden ser buenas opciones para intentar encontrar tu producto deseado de la marca Apple a mejor precio. Estos productos son originales de Apple, pero son los distribuidores los que deciden si aplican los descuentos en ellos.

Por la experiencia de años anteriores, estos parecen buenos lugares para encontrar descuentos y llevarse un producto rebajado. Hay otros comercios como El Corte Inglés que no apuestan por el Black Friday, pero que, rutinariamente, hacen ofertas en sus dispositivos tecnológicos, así que puedes encontrar auténticas joyas a buen precio. Todas estas plataformas digitales cuentan con ofertas para que no tengas que quedarte sin Black Friday este año.

Los productos de Apple son para muchos sinónimo de calidad, diseño y versatilidad, por ello, apuestan por invertir en los mismos. Si además, puedes llevártelos a casa con un gran descuento, tienes todos los números para acabar estrenando nuevo dispositivo más pronto que tarde. Estos se pueden encontrar en varias tiendas físicas u online, pero tendrás que estar atento, así podrás hacerte con el tuyo antes de que vuelen.

El Cyber Monday, una oportunidad para arrasar

También te recomendamos tener en cuenta las ofertas del Cyber Monday. El próximo viernes 25 de noviembre será el Black Friday y las diferentes tiendas online buscarán arrasar con sus ofertas, pero muchas también reservan ofertas para el Cyber Monday, que tendrá lugar el lunes 28 de noviembre.

Si no acabas de encontrar lo que buscas el próximo viernes, tendrás una última oportunidad en Cyber Monday, así que no lo dejes escapar. Este día se reserva para la venta de productos online, así que tendrás que fijarte en las ofertas online para acertar. No sería el primer año que se encuentran productos Apple rebajados por estas fechas sin tener que ir a la casa oficial, así que te recomendamos revisarlo para encontrar las mejores opciones del mercado.

¿Cómo funcionan las tarjetas descuento de Apple?

Apple no apuesta por los descuentos directos, pero sí que ofrece una tarjeta regalo de hasta 200 euros para sus productos. Con la compra de uno de sus productos durante el Black Friday conseguirás un descuento de hasta 200 euros en tu próxima compra. Es una modalidad diferente de oferta que puede ser de gran utilidad si quieres comprar varios productos en la tienda.

El valor de la tarjeta dependerá del producto y del valor que tenga, a mayor valor del producto, más descuento puedes conseguir. Una apuesta por la fidelización de marca que lleva años funcionando a Apple.