Con la llegada del Black Friday, los amantes del deporte y las compras saben que es el momento ideal para conseguir sus productos favoritos a precios irresistibles. En el caso de Decathlon, esta fecha marca el inicio de una temporada de descuentos que permite adquirir desde equipamiento deportivo hasta ropa y accesorios con precios rebajados. Así que si eres de los que esperan ansiosos este evento, sigue leyendo para descubrir cuándo inicia el Black Friday 2024 en Decathlon y hasta cuándo podrás disfrutar de sus increíbles ofertas.

Desde hace algunos años, Decathlon se ha sumado al Black Friday con grandes promociones y descuentos, ofreciendo una oportunidad única para quienes desean renovar su equipo deportivo o adquirir nuevos productos pero no sólo un día, sino varios. De este modo, la tienda de deportes no se limita a celebrar el Black Friday, sino que extenderá las ofertas durante varios días, brindando la posibilidad de aprovechar descuentos adicionales hasta la llegada del Cyber Monday. Pero además de las promociones en productos específicos, Decathlon suele incluir ventajas como el envío gratuito para las compras realizadas online, lo que facilita aún más aprovechar estas ofertas. A continuación, te contamos todos los detalles que necesitas saber para no perderte nada.

¿Cuándo es el Black Friday 2024 en Decathlon?

El Black Friday 2024 se celebra el viernes 29 de noviembre, pero en Decathlon no tendrás que esperar hasta ese día para disfrutar de sus ofertas. La tienda de deportes ha preparado una Black Week que se iniciará el viernes 22 de noviembre y se prolongará más allá del Black Friday.

De este modo, durante toda la semana del Black Friday de Decathlon, podrás encontrar descuentos de hasta el 50% en una gran variedad de artículos de diferentes disciplinas deportivas y actividades al aire libre. Además, podrás beneficiarte del envío gratis en todas tus compras online, sin importar el importe o el peso del pedido.

Así que no lo dudes y aprovecha esta ocasión para adelantar tus compras navideñas o darte ese capricho que tanto tiempo llevas esperando. En Decathlon encontrarás todo lo que necesitas para practicar tu deporte favorito o descubrir uno nuevo.

Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday en Decathlon

Como ya hemos avanzado, las ofertas del Black Friday en Decathlon no se limitan únicamente al viernes 29 de noviembre. Gracias a la Black Week, podrás disfrutar de precios rebajados desde el 22 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, cubriendo así el Cyber Monday que es otro día de ofertas aunque más centrado en la tecnología y el comercio online. Esto significa que los clientes tendrán más de una semana para encontrar productos de calidad a precios reducidos.

La duración de las ofertas permite que cada persona tenga tiempo suficiente para explorar la amplia selección de productos, tanto en tiendas físicas como en la web. Es importante recordar que, aunque la duración de las ofertas se extiende hasta el 2 de diciembre, muchos artículos tienen stock limitado, por lo que es recomendable no esperar demasiado para realizar las compras.

Qué descuentos podemos encontrar en el Black Friday de Decathlon

Y en cuanto a las ofertas que vamos a encontrar, tenemos que señalar que los descuentos de Decathlon en el Black Friday son muy variados y atractivos, ya que abarcan desde ropa y calzado deportivo hasta material y equipamiento específico para cada modalidad. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de lo que podrás encontrar en su web o en sus tiendas físicas:

Bicicletas : tanto si buscas una bicicleta de montaña, de carretera, eléctrica o plegable, en Decathlon tendrás una amplia selección de modelos y marcas con precios rebajados. Podrás ahorrar hasta un 40% en algunas bicicletas y accesorios como cascos, luces, candados o sillines.

: tanto si buscas una bicicleta de montaña, de carretera, eléctrica o plegable, en Decathlon tendrás una amplia selección de modelos y marcas con precios rebajados. Podrás ahorrar hasta un 40% en algunas bicicletas y accesorios como cascos, luces, candados o sillines. Pádel : si te gusta este deporte de raqueta, no puedes perderte las ofertas de Decathlon en palas, pelotas, zapatillas, ropa y bolsas de pádel. Podrás conseguir descuentos de hasta el 30% en productos de calidad y diseño.

: si te gusta este deporte de raqueta, no puedes perderte las ofertas de Decathlon en palas, pelotas, zapatillas, ropa y bolsas de pádel. Podrás conseguir descuentos de hasta el 30% en productos de calidad y diseño. Running : si eres de los que disfruta corriendo, en Decathlon encontrarás todo lo que necesitas para mejorar tu rendimiento y comodidad. Zapatillas, ropa, relojes, auriculares, cinturones, calcetines y mucho más con precios reducidos de hasta el 50%.

: si eres de los que disfruta corriendo, en Decathlon encontrarás todo lo que necesitas para mejorar tu rendimiento y comodidad. Zapatillas, ropa, relojes, auriculares, cinturones, calcetines y mucho más con precios reducidos de hasta el 50%. Esquí y snowboard : si te apasiona la nieve, no dejes pasar la oportunidad de renovar tu equipamiento para la temporada de invierno. En Decathlon podrás encontrar descuentos de hasta el 40% en esquís, tablas, botas, cascos, gafas, guantes y ropa térmica e impermeable.

: si te apasiona la nieve, no dejes pasar la oportunidad de renovar tu equipamiento para la temporada de invierno. En Decathlon podrás encontrar descuentos de hasta el 40% en esquís, tablas, botas, cascos, gafas, guantes y ropa térmica e impermeable. Fitness y musculación: si quieres ponerte en forma o mantener tu tono muscular, en Decathlon tendrás una gran variedad de productos para hacer ejercicio en casa o en el gimnasio. Podrás ahorrar hasta un 30% en cintas de correr, bicicletas estáticas, elípticas, pesas, bancos, colchonetas y otros accesorios.

Estos son sólo algunos ejemplos de los descuentos de Decathlon en el Black Friday, pero hay muchos más. Te invitamos a que visites su web o sus tiendas y descubras todas las ofertas que tienen preparadas para ti. Recuerda que son por tiempo limitado y que las existencias pueden agotarse pronto, así que no te lo pienses demasiado y aprovecha esta oportunidad única.