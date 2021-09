Es necesario saber cómo controlar y bajar la fiebre de los niños. Unas décimas de más no deberían preocuparnos, pero siempre será necesario consultar con el pediatra y en el caso de que nos de permiso es posible tratar la fiebre de los niños con remedios naturales como los que ahora os enumeramos.

Cómo bajar la fiebre de los niños con remedios naturales

Contra la fiebre de los niños, muchos padres todavía administran sistemáticamente paracetamol en combinación con ibuprofeno. Esta medicación, a menudo abusiva, conlleva riesgos y para algunas décimas de fiebre realmente no es necesaria, ya que existen buenos remedios contra la fiebre que son completamente naturales.

El paracetamol y el ibuprofeno se han convertido en remedios cotidianos habituales . Disponibles sin receta, estos medicamentos se toman a la ligera. Sin embargo, siguen siendo medicamentos y deben administrarse con moderación , especialmente en niños. Por ello debemos conocer bien cuál es la causa de la fiebre de nuestro hijo o hija, y consultar al pediatra para que nos de las pautas a seguir incluyendo también como no, remedios naturales.

La fiebre es un anticuerpo

Por supuesto, no estamos hablando de fiebre alta, pero no te asustes si tu hijo está unas décimas de grado por encima de la temperatura corporal normal. La fiebre juega un papel importante contra la infección de modo que no la podemos considerar en sí misma como una enfermedad, sino un mecanismo de defensa fisiológico que tiene efectos beneficiosos en la lucha contra la infección .

Por lo tanto, eliminar la fiebre con medicamentos puede ser perjudicial y empeorar el estado del niño y de hecho, la fiebre, cuando no es muy alta, no es mala en sí misma, siempre que el niño esté en buen estado de salud.

Deja que la fiebre haga su trabajo

Ante una proliferación de virus, el organismo reacciona y se defiende de dos formas: elevando la temperatura local, al nivel de la célula enferma, y ​​elevando la temperatura general de todo el cuerpo: se produce así la fiebre que como hemos dicho es el signo de lucha contra los virus. Por eso no es necesario a toda costa combatir el aumento de la temperatura si es temporal, ni la fiebre si se mantiene por debajo de los 39 ° C. Estas son reacciones de defensa naturales : si el cuerpo no genera inflamación, los virus encuentran menos resistencia.

¿Qué remedios podemos entonces utilizar contra la fiebre de los niños

Para bajar una fiebre leve, podemos pensar en algo práctico y actuar con los siguientes remedios:

Le quitamos la ropa al niño …… Para dispersar el calor . O para los más cautelosos quitamos una capa. El aire exterior enfría naturalmente el cuerpo.

…… Para dispersar el calor . O para los más cautelosos quitamos una capa. El aire exterior enfría naturalmente el cuerpo. Ventilamos bien : Dejar al niño en una habitación calurosa y congestionada no es una solución. Por eso, pensamos bien en ventilar y mantener la habitación a una temperatura razonable . También evitemos el aire acondicionado demasiado fuerte.

: Dejar al niño en una habitación calurosa y congestionada no es una solución. Por eso, pensamos bien en ventilar y mantener la habitación a una temperatura razonable . También evitemos el aire acondicionado demasiado fuerte. Favorecer las actividades tranquilas : Es posible que tu hijo no quiera jugar mucho si tiene fiebre, pero no obstante, con fiebre baja a moderada, probablemente sea bueno animarle con actividades tranquilas. No tienen porque implicar mucho movimiento pero distraerán al niño y le animarán del efecto de «bajón» que provoca la fiebre.

: Es posible que tu hijo no quiera jugar mucho si tiene fiebre, pero no obstante, con fiebre baja a moderada, probablemente sea bueno animarle con actividades tranquilas. No tienen porque implicar mucho movimiento pero distraerán al niño y le animarán del efecto de «bajón» que provoca la fiebre. Baño de sidra de manzana: Si bien los baños helados son un remedio popular para bajar la fiebre en niños y niños pequeños, es posible que no sean útiles. Las duchas frías pueden alterar la temperatura interna de tu hijo y hacer poco para bajarle la fiebre. Un baño tibio, por otro lado, es más suave para el cuerpo y puede bajar una temperatura alta casi de inmediato. Para que un baño tibio sea aún más efectivo, agrégale una taza de vinagre de sidra de manzana. Este es uno de los remedios caseros naturales más populares para la fiebre en los niños y se ha utilizado durante décadas para tratar la fiebre en los niños de forma natural. Incluso puedes agregar unas gotas de vinagre de sidra de manzana a un paquete de compresas tibias y colocarlo sobre la frente de tu hijo.

Si bien los baños helados son un remedio popular para bajar la fiebre en niños y niños pequeños, es posible que no sean útiles. Las duchas frías pueden alterar la temperatura interna de tu hijo y hacer poco para bajarle la fiebre. Un baño tibio, por otro lado, es más suave para el cuerpo y puede bajar una temperatura alta casi de inmediato. Para que un baño tibio sea aún más efectivo, agrégale una taza de vinagre de sidra de manzana. Este es uno de los remedios caseros naturales más populares para la fiebre en los niños y se ha utilizado durante décadas para tratar la fiebre en los niños de forma natural. Incluso puedes agregar unas gotas de vinagre de sidra de manzana a un paquete de compresas tibias y colocarlo sobre la frente de tu hijo. Helado de frutas: Si hay algo que a los niños les encanta sin importar si están enfermos o no, son los helados. Cuando tu hijo esté enfermo, no te sientas culpable por darle helados de frutas que pueden enfriar la temperatura de tu hijo desde el interior e hidratarlo al mismo tiempo. Puedes hacer tus propios helados de frutas congelando la fruta en puré en moldes para helados. Si bien los azúcares de frutas naturales están bien, te recomendamos que rechaces los azúcares refinados en los helados de tu hijo. Este puede ser uno de los mejores remedios caseros para reducir la fiebre en los niños.

Si hay algo que a los niños les encanta sin importar si están enfermos o no, son los helados. Cuando tu hijo esté enfermo, no te sientas culpable por darle helados de frutas que pueden enfriar la temperatura de tu hijo desde el interior e hidratarlo al mismo tiempo. Puedes hacer tus propios helados de frutas congelando la fruta en puré en moldes para helados. Si bien los azúcares de frutas naturales están bien, te recomendamos que rechaces los azúcares refinados en los helados de tu hijo. Este puede ser uno de los mejores remedios caseros para reducir la fiebre en los niños. Usa una compresa fría : Entre los mejores reductores de fiebre natural para bebés está también el uso de una compresa fría que reducirá significativamente la temperatura corporal. Agrega dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana a cuatro cucharadas de agua fría. El vinagre actúa como eliminador de calor. Mezcla bien los ingredientes. Toma un paño limpio, sumérgelo en esta mezcla y aplícalo en la frente de los bebés. Continúa este proceso hasta que haya una reducción de temperatura. Este es un remedio casero indio popular para combatir la fiebre en los niños pequeños.

: Entre los mejores reductores de fiebre natural para bebés está también el uso de una compresa fría que reducirá significativamente la temperatura corporal. Agrega dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana a cuatro cucharadas de agua fría. El vinagre actúa como eliminador de calor. Mezcla bien los ingredientes. Toma un paño limpio, sumérgelo en esta mezcla y aplícalo en la frente de los bebés. Continúa este proceso hasta que haya una reducción de temperatura. Este es un remedio casero indio popular para combatir la fiebre en los niños pequeños. Lucha contra la fiebre a través de los pies: Asimismo, cuando bajas la temperatura de los pies, todo el calor disminuye levemente. Si el niño está postrado en cama, podemos considerar la aplicación de rodajas de patata cruda en las plantas de los pies.

Asimismo, cuando bajas la temperatura de los pies, todo el calor disminuye levemente. Si el niño está postrado en cama, podemos considerar la aplicación de rodajas de patata cruda en las plantas de los pies. ¿Que hay de la comida?: Probablemente ya estés haciendo esto, pero recuerda hidratar bien a tu hijo. La dieta líquida probablemente será mejor aceptada y será bueno para mantenerle alimentado.Apuesta así por los zumos de frutas, caldo de agua y abundante agua.

Probablemente ya estés haciendo esto, pero recuerda hidratar bien a tu hijo. La dieta líquida probablemente será mejor aceptada y será bueno para mantenerle alimentado.Apuesta así por los zumos de frutas, caldo de agua y abundante agua. Infusión de girasol: Para este remedio natural se utilizan pétalos de girasol secos y agua hirviendo. El girasol tiene la propiedad de bajar la fiebre de forma natural. Se deja que el agua se enfríe ligeramente y las flores secas se dejan infundir durante diez minutos antes de filtrar. Agrega un poco de miel para un sabor más suave (no para bebés) y dele al niño un poco de esta mezcla cada ocho a diez horas.

Eso sí, como siempre, sigue los consejos de tu pediatra y no dudes en consultarle ante la más mínima duda.

¿Cuándo será necesario administrar medicamentos para bajar la fiebre y cuáles son los mejores?

Con los remedios y pautas que os hemos indicado es muy posible que podáis bajar la fiebre de vuestro hijo sin problema aunque puede darse el caso de que además de la fiebre el pequeño tenga cansancio, dolor o de hecho la fiebre lo debilite por completo. Al margen de tener especial cuidado con la dieta y además de los remedios naturales que se pueden aplicar, es posible entonces que el pediatra nos recete un antipirético (medicamento que bajan la fiebre) deben usarse con el único propósito de reducir el sentido de malestar del niño , y no tratar la fiebre como tal, ya que como hemos mencionado esta es un mecanismo de defensa contra la infección.

Por lo que no debe ser tanto el grado de temperatura que induce a administrar el antipirético, sino el nivel de malestar (irritabilidad, dolor de cabeza , dolores musculares, alteraciones en el ritmo sueño-vigilia), que puede ser muy variable. Hay situaciones en las que, a excepción de la temperatura alta y tal vez un poco cansado, el niño todavía está bien y otras en las que el malestar es alto, quizás incluso ante una fiebre más baja, en estos casos será bueno suministrar un medicamento recetado.

En cuanto a los medicamentos que el medico recetará suele estar el ibuprofeno aunque seguramente en una «fórmula infantil» del tipo Apirofeno ya que bajará la fiebre del pequeño y es del todo seguro dárselo.

¿El niño tiene que estar con el estómago lleno para tomar antipiréticos?

No, no necesariamente. En particular con respecto al ibuprofeno, se recomienda tomarlo con el estómago lleno en el caso de tratamientos prolongados para prevenir cualquier síntoma en el estómago, pero en el caso del tratamiento a corto plazo, como suele ser el de la fiebre , puede también se realizan con el estómago vacío. En este caso, entre otras cosas, el efecto del fármaco será más rápido, mientras que la comida puede ralentizar la absorción del fármaco y por tanto también su velocidad de acción.