La lactancia materna es algo realmente especial y no sólo porque resulte esencial para que el bebé pueda alimentarse y desarrollarse. Al dar el pecho, la madre establece un vínculo más estrecho si cabe con el recién nacido. Y para entender de qué modo se produce dicha conexión, tenemos un vídeo que ya es viral en TikTok y que sorprende a todo aquel que lo ve. Te dejará sin palabras: esto sucede en el cuerpo de la mujer cuando da el pecho a su bebé

Esto sucede en el cuerpo de la mujer cuando da el pecho

Recientemente, un vídeo de TikTok que muestra cómo funciona el reflejo de bajada de la leche cuando el bebé se alimenta del pecho de la madre se volvió viral. El clip realizado en 3D muestra lo que sucede cuando el bebé comienza a succionar leche, induciendo un proceso de producción de líquido «a demanda» y qué mecanismos se activan en el cuerpo de la mujer para poder ofrecer esa leche.

Como vemos en el vídeo que os dejamos al final de este artículo, cuando comienza la succión, los nervios dentro del pezón se activan enviando señales a la glándula pituitaria, que es responsable de producir hormonas. Esta última libera prolactina, una hormona que estimula los alvéolos para que produzcan y almacenen leche. Una vez hecho esto, otra hormona, la oxitocina, entra en acción y estimula la liberación de la sustancia. Esta última hormona también es sumamente importante en la formación del vínculo madre-hijo, siendo en parte responsable del apego.

Sin embargo, en ocasiones el proceso de eyección de la leche puede resultar doloroso debido a diversos problemas, como mastitis, cándida o producción excesiva de leche. Es importante recordar que ese reflejo de bajada de la leche puede resultar incómodo, pero nunca debe causar dolor. En estos casos lo mejor es consultar a tu médico.

Si bien el proceso de lactancia materna tal y como vemos en este vídeo ayuda a crear una conexión maternal entre madre e hijo, es importante considerar todo tipo de experiencias. A veces por opción voluntaria o porque no queda más remedio se debe recurrir a la lactancia con leche de fórmula que resulta igualmente indicada para un buen crecimiento del bebé. Por tanto, a pesar de que el vídeo que se ha hecho viral muestra un proceso que es realmente sorprendente, es importante no demonizar a quienes optan por no amamantar o no tienen posibilidad de hacerlo.

Os dejamos el increíble vídeo que cuenta ya con más de 1 millón de visualizaciones y que resulta realmente sorprendente: