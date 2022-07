Los primeros meses de maternidad y de paternidad pueden ser algo bastante confuso, con los padres acostumbrándose a nuevos horarios debido a la llegada del bebé, marcados sobre todo por el hecho de pasar noches que en general serán muy largas debido a los contantes despertares nocturnos del recién nacido. Por este motivo, es importante saber seis cosas importantes sobre los patrones de sueño de tu bebé y que vamos a contarte a continuación.

Cosas sobre patrones de sueño del bebé

Para no volvernos locos o no desesperarnos, será bueno tomar nota sobre las cosas que tienen que ver con los hábitos o patrones del sueño del bebé y que seguramente os van a parecer reveladoras, ya que puede que os ayuden para entender mejor cómo es el sueño del bebé desde que nace hasta sus primeros meses. Por cierto que lo primero de todo será recordar que el bebé no tiene patrón de sueño alguno tras nacer. Es a partir de que nosotros comencemos a acostarle por la noche, que comenzará a acostumbrarse a ello. Por este motivo, y al no distinguir el día de la noche, puede que sea tan complicado que se duerma cuando nosotros esperamos que lo haga.

Primer patrón de sueño en el útero

Aunque hayamos dicho que el patrón de sueño del bebé no se establece hasta que este nace, la futura madre puede guiarse por como se comporta el bebé ya desde la barriga. En definitiva, será capaz de reconocer en qué momento está despierto y se mueve y cuando está dormido, un comportamiento que imitará luego cuando haya nacido.

El bebé nace sin ritmo circadiano

Como ya hemos señalado, cuando nacen los bebés no tienen un hábito o patrón en el que sepan que durante el día deben estar despiertos mientras que por la noche han de estar dormidos. El llamado ritmo circadiano es el reloj corporal interno que alterna entre la somnolencia y el estado de alerta a intervalos regulares y que indica cuándo se debe dormir.

Por este motivo, es importante acostumbrar al bebé a una rutina desde que nace, y también crear un ambiente factible para que pueda descansar y dormir cuando se requiere.

El ritmo de sueño-vigilia es muy rápido

Los bebés nacen con un ritmo de sueño-vigilia muy rápido, de hecho se le conoce como ritmo de marcha libre, de modo que veremos como se despiertan, se duermen, se vuelven a despertar, se vuelven a dormir…No será hasta que lleguen las cuatro semanas cuando el bebé ya tendrá un patrón de sueño más definido.

Si das el pecho es más fácil regular los patrones de sueño del bebé

Debido a la presencia de melatonina en la madre de la leche, será más fácil que el bebé se acostumbre antes a tener un buen patrón de sueño. Esta es una hormona que tenemos de forma natural y que aumenta por la noche cuando nos vamos a dormir. En la madre, y en concreto en la leche, también aumenta por la noche.

Cuidado con los dispositivos móviles

La luz azul que emiten dispositivos como el móvil o la tablet, pueden hacer que el bebé se encuentre intranquilo o que sea incapaz de dormirse si estamos mirando nuestro smartphone mientras tenemos al bebé al lado.

Cuidado con la leche extraída que le das al bebé

Si estás dando el pecho y extrayendo leche para tu bebé, es aconsejable hacer una distinción entre la leche que extrae durante la noche y la leche que extrae durante el día.

Como ya dijimos, la leche materna tiene un alto contenido de melatonina por la noche, por lo que es mejor usarla para dar el pecho por la noche, mientras que la leche extraída por el día será bueno que la demos a lo largo del día.