Las mujeres (y también algunos hombres) enloquecen por los Dilf, un acrónimo con que se conoce a algunos de los padres más famosos del momento aunque para ser considerado como tal deben cumplir una serie de requisitos y no solo el de tener hijos y ser guapos. Os explicamos entonces ahora quiénes son los padres DILF del momento, los padres más deseados en todo el mundo.

Los padres Dilf del momento: quiénes son

Hombres de 40 a 50 años con algunas canas, arrugas alrededor de los ojos y padres tiernos. Son los padres DILF y los que los hace tan deseables a los ojos de las mujeres es la responsabilidad que asumieron cuando se convirtieron en padres y de hecho siempre que se les ve en público, suelen presumir de su paternidad.

Hombres que incluso arrasan en redes sociales ya que no es solo cuestión de ser un padre famoso y estar «cañón» también son DILF aquellos padres que conocemos en nuestro entorno y nos parecen atractivos o como decimos los que se «venden» como tal a través de sus cuentas en Instagram. En definitiva, padres que tienen un gran atractivo así que queremos que conozcáis los más famosos del momento.

¿Qué significa el término DILF?

Ahora ya sabemos a qué se corresponde el que un hombre sea considerado un DILF, pero si deseas saber cuál es el significado de esta palabra, tenemos que decir que de alguna manera surge a partir de MILF , que hace referencia a la expresión «Mothers I Like To Fuck» («Madres a las que me foll…), de modo que se puede decir que se corresponde a la declinación masculina para padres, es decir, los DILF, que en su caso significa «Dads I Like to Fuck» o «Padres a los que me foll…).

La expresión entonces hace referencia a los hombres con hijos que desprenden un atractivo físico y un encanto evidentes. Algo que hace que mujeres (y también hombres) se fijen en ellos de modo que muchos de aquellos que son definidos como DILF son en su mayoría famosos, aunque como decimos, tú misma o mismo, podéis conocer por ejemplo a cualquier padre del colegio de vuestros hijos que consideréis atractivo y que con quién no os importaría tener algo.

Es decir, padres sexys que por otro lado, no tienen porqué seguir un único prototipo físico ya que en redes sociales podemos encontrar el «hasthag #DILF» para definir tanto a padres que rondan los 30-35 que se definen como «DILF» y que tienen bebés como a hombres más maduros que tienen hijos pequeños o adolescentes. Hombres que son padres de familia o padres solteros, incluso padres homosexuales. Lo principal para definir a este tipo de padres es eso, que tengan hijos y que sean atractivos (algo que evidentemente es algo subjetivo) aunque como hemos señalado anteriormente la edad más común suele estar entre los 40 y los 50.

¿Cuáles son las principales características de los DILF?

De este modo y aunque cualquier padre guapo o sexy puede ser susceptible de ser definido como DILF, en internet también se explican algunas características bastante generales para considerar si un hombre es DILF o no. Son estas:

Son jóvenes pero maduros sin sobrepasar nunca los 45 o los 50 años.

pero maduros sin sobrepasar nunca los 45 o los 50 años. Son guapos y tienen unos cuerpos cuidados que despiertan la envidia de todos.

y tienen unos cuerpos cuidados que despiertan la envidia de todos. No solo cuidan su cuerpo, también suelen cuidar mucho su rostro (aunque escapan a la cirugía) y además en algún que otro caso incluso son iconos de moda ya que tienen cuidado detalle de lo que se ponen.

(aunque escapan a la cirugía) y además en algún que otro caso incluso son iconos de moda ya que tienen cuidado detalle de lo que se ponen. Son padres protectores , que se pueden ver en un sinfín de imágenes cuidando de sus hijos y que, además, disfrutan haciéndolo.

, que se pueden ver en un sinfín de imágenes cuidando de sus hijos y que, además, disfrutan haciéndolo. Son papás modernos, que no sólo no dudan en hacerse cargo de sus pequeños y en pasar tiempo con esos sino que además apuestan en todo momento por mostrar sus sentimientos abiertamente. Así, se les ve abrazándoles, cuidándoles…

Por último señalar que en muchas ocasiones, este tipo de hombres son atractivos porque de alguna manera ellos mismo se consideran unos «eternos Peter Pan», que se cuidan pero que disfrutan todavía de la vida y se siguen considerando jóvenes aunque tengan hijos y una vida estable. Hombres que no se están de nada, que son maduros y que disfrutan la vida pero que valoran mucho más el amor que sienten por sus hijos a los que siempre dan prioridad.

¿Cuáles son los famosos considerados DILF actualmente?

A partir de lo explicado, muchos son los padres famosos a los que se les suele definir como DILF pero si tuviéramos que hacer un ranking actual, estos serían los que más gustan a la mayoría de las mujeres (y también a muchos hombres)