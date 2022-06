A partir de qué edad empiezan a recordar los bebés

La memoria es algo que no nos puede faltar. Al nacer no la tenemos (del todo), sencillamente porque no tenemos conciencia de vida , todavía no hemos vivido para almacenar recuerdos y sobre todo porque no hemos aplicado pauta alguna para su desarrollo, pero lo cierto es que a medida que van creciendo, y que van cumpliendo meses, los bebés adquieren cada vez más y más «experiencia» y con ello pueden comenzar a desarrollar su memoria. Pero ¿de qué modo? Os explicamos a continuación al detalle, qué tanto recuerdan los bebés y cómo se les desarrolla la memoria así como algunas pautas para favorecer dicho desarrollo.

Qué tanto recuerdan los bebés

Aunque podamos pensar que los bebés no tienen memoria o no recuerdan nada, lo cierto es que las neuronas que se encargan de memoria y recuerdas comienzan su desarrollo a partir del tercer mes de embarazo. Es por este motivo que al nacer, e incluso dentro del vientre materno, el bebé ya es capaz de reconocer la voz de su madre y de su padre, su olor, así como algunas caras. Es lo que se define como «memoria inconsciente» porque básicamente el bebé no es consciente de que la tiene, aunque resulta básica para que el recién nacido comience a acostumbrarse a sus rutinas diarias y comience a orientarse en lo que respecta a sus horarios de sueño, de alimentación, etc…

La memoria en los bebés según la edad

A medida que crece, el bebé podrá comenzar a desarrollar cada vez más su memoria consciente y con ello ir acumulando recuerdos. En concreto, lo que recuerdan los bebés en función de su edad será:

Tres meses : El bebé identifica juguetes y cosas o elementos que tiene siempre al lado como un peluche por ejemplo.

: El bebé identifica juguetes y cosas o elementos que tiene siempre al lado como un peluche por ejemplo. Seis meses : El bebé identifica y recuerda a papá y a mamá así como aquellas personas más cercanas y por ello les echan de menos cuando están con gente que no reconocen. También saben reconocer algunas rutinas como la hora de dormir o la hora de comer o qué hacer cuando se le cambia el pañal y también relacionan las acciones a las que ya están acostumbrados. Por ejemplo si les sientas en el carrito ya saben que van de paseo.

: El bebé identifica y recuerda a papá y a mamá así como aquellas personas más cercanas y por ello les echan de menos cuando están con gente que no reconocen. También saben reconocer algunas rutinas como la hora de dormir o la hora de comer o qué hacer cuando se le cambia el pañal y también relacionan las acciones a las que ya están acostumbrados. Por ejemplo si les sientas en el carrito ya saben que van de paseo. Nueve meses : Ya tiene recuerdos de cómo son sus juguetes e incluso sabe donde están y puede buscarlos.

: Ya tiene recuerdos de cómo son sus juguetes e incluso sabe donde están y puede buscarlos. Doce meses : Comienza a emitir sonidos y los relaciona con cosas que recuerda o sabe. Puede hacer un sonido concreto sabiendo qué reacción va a provocar.

: Comienza a emitir sonidos y los relaciona con cosas que recuerda o sabe. Puede hacer un sonido concreto sabiendo qué reacción va a provocar. Dos años: Ya hablan y comienzan a saberse nombres de personas y de cosas. Pueden recordar los cuentos infantiles que les cuentas todas las noches y relaciona situaciones con acciones y también con sentimientos que ya sabe a expresar. Parece que es a partir de esta edad que comienza a desarrollarse la memoria a largo plazo.

Ya hablan y comienzan a saberse nombres de personas y de cosas. Pueden recordar los cuentos infantiles que les cuentas todas las noches y relaciona situaciones con acciones y también con sentimientos que ya sabe a expresar. Parece que es a partir de esta edad que comienza a desarrollarse la memoria a largo plazo. Tres años: Ya tiene desarrollada su memoria consciente y seguramente habrá cosas que sea capaz de recordar de esta etapa en la edad adulta.

¿Cómo mejorar la memoria de los niños?

A pesar de que cada niño va a a su ritmo, podemos ayudar a los pequeños a potenciar el desarrollo de su memoria desde que son bebés. Por ejemplo, podemos hablarles mucho, ponerles sonidos, relacionar estos con la acción o el objeto que los emite o describirles todo lo que les rodea. Puede que no nos entiendan pero es bueno hacerlo para darnos cuenta de que el bebé nos prestará cada vez más atención.

Los bebés agradecen mucho los masajes, pero es importante tocarles para que puedan reconocer y conocer su cuerpo y también para que se den cuenta de las distintas sensaciones.

A partir de los seis meses podemos explicarles los cuentos con mucho detalle para que recuerden su historia y describirles bien a las personas que les rodean y las cosas que usamos con ellos a diario, mientras que a los ocho meses podemos comenzar a colocarlos delante del espejo ya que a esta edad ya se reconocen. A los doce meses podemos esconderles juguetes para que los busquen o también comenzar a enseñarles juegos como los tipo «memory» para el desarrollo de su memoria visual.