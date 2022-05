De occidente a oriente, de generación en generación, las madres han transmitido a sus hijos las frases típicas de madres que han entrado en el bagaje de los recuerdos de infancia de todos nosotros. En definitiva, son frases que dicen todas las madres y que marcaron los años de nuestra infancia y que sin duda repetimos ahora que somos madres.

Las frases típicas de madres

Aquí van frases de las madres a sus hijos : intentemos hacer una lista de las frases que las madres repiten con bastante frecuencia y que si de niños y adolescentes nos fastidiaban, hoy en cambio, nos dan un profundo sentimiento de nostalgia .

Frases que todos conocemos ya que aunque siempre se dice que madre sólo hay una, todas las mujeres que tienen hijos cuentan con varias cosas en común y entre estas se encuentra que, en su escala de prioridades, lo primero son sus pequeños y el bienestar de estos.

Por ello, no podemos obviar que también comparten algo más: un sinfín de frases, que todos hemos oído alguna vez. Sigue leyendo y seguro que te topas con algunas de las cosas que tu progenitora te ha dicho a lo largo de todo este tiempo:

«Porque lo digo yo y punto»

En más de una ocasión, sobre todo cuando éramos pequeños, pedíamos razones y argumentos que vinieran a explicar porqué nuestra madre había optado por tomar una decisión concreta. Ante nuestra insistencia por descubrir los motivos de esa postura y por auténtica desesperación, porque llegábamos a ser pesados, siempre acababa la discusión con la misma frase: “porque lo digo yo y punto”.

«¿Voy yo y lo encuentro?»

A todos los hijos nos pasa que, de vez en cuando, nos ponemos a buscar cualquier cosa por casa y no la encontramos. Entonces, ¿qué hacemos?: recurrir a nuestra madre. Y es que las mamás parece que tienen un GPS incorporado y saben dónde se halla todo. No obstante, a nuestra pregunta de “¿dónde está …?”, su primera respuesta es siempre la misma: “¿dónde va a estar? Pues en su sitio”, pero luego viene otra que también les encanta decir «¿Voy yo y lo encuentro»?.

«Mientras vivas bajo este techo, deberás cumplir mis normas»

Los años de adolescencia van unidos, por regla general, a la rebeldía y esta se demuestra por parte de los jóvenes enfrentándose a su madre por aspectos tales como la hora de llegada a casa por la noche. Esos se lamentan, se quejan y se enfadan por la decisión de su mamá, que siempre acaba su discurso con la misma sentencia: «mientras vivas bajo este techo, deberás cumplir mis normas».

«Dame un toque o mándame un mensaje cuando llegues»

Por más que ya seas un adulto, tu madre te sigue tratando en muchos aspectos como un bebé. Por eso, puedes tener cuarenta años, pero la mujer te continuará pidiendo que cuando llegues a tu casa, después del trabajo o de una fiesta, le comuniques que estás sano y salvo.

«Abrígate, que hoy han dicho que va a hacer frío»

Los hombres y mujeres del tiempo no son competencia para tu madre que siempre sabe qué temperatura va a hacer. Por eso, no duda en aconsejarte que no salgas de casa sin el abrigo, a no ser que quieras acatarrarte.

«A la mesaaaaaa»

El momento en que los platos están casi listos y las madres gritan desde la cocina para pedir insistentemente a los niños que se sienten a comer. Y ellos invariablemente responden » un momento «, pero ese «A la mesaaaaa» es de las mejores frases que suelen escucharse en la infancia.

«No piques nada, cenamos en un rato»

Otro must para cada hogar. Media hora antes de la cena, los niños toman un refrigerio y las madres temen no tener hambre

«¿Ordenaste la habitación?»

Una pregunta retórica porque todas las madres ya saben cuál es la respuesta

«¿Quieres que cuente hasta tres?»

Esta frase es el colmo del estrés de las madres cuando los niños se portan mal y no atiendan, el punto es: ¿qué va a pasar cuando llegue al 3? La tensión aumenta y muchas veces, afortunadamente, las madres no hacen nada porque básicamente la amenaza surge efecto.

«Un pipí, dientes y a la cama»

Es la frase habitual sobre las 21.00 horas, cuando se acerca la hora de irse a dormir y los niños siguen jugando o viendo la televisión.

«Cuando vivas sólo harás lo que quieras»

Pero mientras vivas con nosotros tienes que seguir lo que decimos. Sí, por supuesto, de vez en cuando puedes dar tu opinión.

«¿Has comido?»

Desde la guardería hasta el momento en que tienes trabajo en una multinacional, tu madre siempre se enterará si has comido. Y, si crees que esta es también una de las ocurrencias más comunes entre novios y parejas, entendemos hasta qué punto este interés es en realidad una expresión de amor.

«Un día lo entenderás»

La variante es » un día me lo agradecerás» , la esperanza es que al final, después de tanto hacer y tanto esfuerzo, los niños comprendan cuánto los han querido.

Otras frases célebres

Además de las expresiones citadas, no hay que pasar por alto otras frases que también son típicas de las madres, tales como estas que todos hemos oído en más de una ocasión: