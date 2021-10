Halloween es una fiesta antigua y, como hemos contado, desciende de la fiesta celta Samhain , cuando se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaba. Desde entonces, han nacido leyendas fantasmales, mitos y folclore. Los protagonistas son seres inquietantes y aterradores. ¿Cuales? Conozcamos algunas de las leyendas más populares de este día de Halloween, que además podemos contar a los niños.

Las leyendas populares de Halloween que podemos explicar a los niños

A todos los niños les gusta Halloween pero es posible que si ven una película, aunque sea infantil, de temática de terror o si les cuentan algo en la escuela relacionado con la noche de las brujas tengan algo de miedo, por lo que nada como explicarles que muchos de los personajes que se suelen mencionar en Halloween son pura leyenda. Es decir, que no existen y que sus historias tienen un origen que de alguna manera es terrorífico y de ahí que se cuenten cada Halloween.

¿Cuáles son esas leyendas? Os las explicamos ahora para que vosotros se las expliquéis a vuestros hijos.

Zombis

El cine y la televisión se han encargado de retratar siempre a los zombis como cadáveres que no están muertos. Seres carnívoros que están además en proceso de descomposición. A diferencia de muchos otros monstruos, que son principalmente producto de la superstición y el miedo, los zombis tienen una historia científica. Se ha descrito a personas en revistas médicas que utilizan ciertos compuestos para inducir primero la parálisis en las personas y luego revivirlas. De hecho, les podemos explicar a los niños que en la cultura vudú haitiana, el folclore con seres no muertos ha existido durante siglos aunque son en realidad personas que están vivas a las que se les da algo que hace que parezca que están muertos cuando en realidad no es así.

Hombres Lobo

Otra leyenda que suele «resucitar» en Halloween pero que es de las que más miedo da a los niños. Según la leyenda, son personas que se transforman en lobo las noches de luna llena. Su origen por lo visto está en la mitología griega y el folclore nórdico y si queremos que los niños dejen atrás el miedo que tienen por estos seres, puede ser buena idea proponerles ver alguna película como por ejemplo Teen Wolf, un clásico de los 80 que revisita esta leyenda en clave de humor.

Vampiros

Los vampiros son seres malvados que deambulan por la noche en busca de víctimas para chuparles la sangre. A menudo asociada con el Conde Drácula, el tema legendario de la epopeya de Bram Stoker de 1897, la historia de los vampiros comenzó mucho antes del nacimiento de Stoker. Los vampiros se remontan a la mitología griega antigua y encarnan una superstición que floreció durante la Edad Media. En realidad no existen aunque los niños quedarán fascinados sabiendo cosas de la cultura popular en torno a esta leyenda como que por ejemplo, no les gusta la luz del sol ya que cuando es de día es cuando pueden morir y que además, también huyen del ajo.

Momias

Una momia es una persona o animal cuyo cuerpo se ha secado o conservado después de la muerte. Cuando la gente piensa en una momia, a menudo piensa en los antiguos egipcios, que crearon momias ya en el 3700 a. C. En realidad, no saltan de sus antiguas tumbas con los brazos abiertos, como en las versiones de Hollywood y de hecho, las únicas momias antiguas que se conocen son las ya mencionadas: las de Egipto, por lo que los niños no deben tener miedo ya que ninguna momia va a venir a casa en la noche de Halloween.

Brujas

Muchas leyendas están relacionadas con las brujas. Su historia se remonta al año 900 a. C. No está claro exactamente cuándo las brujas entraron en la escena histórica, pero uno de los primeros documentos está en la Biblia y cuenta la historia de cuando el rey Saúl, quien buscó a la Bruja de Endor para convocar al espíritu del difunto profeta Samuel para ayudarlo a derrotar al ejército filisteo. La bruja sacudió a Samuel, quien luego profetizó la muerte de Saúl y sus hijos. Al día siguiente, según la Biblia, los hijos de Saúl murieron en batalla y Saúl se suicidó. La histeria por las brujas sin embargo, se apoderó de Europa a mediados del siglo XV e incluso muchas mujeres fueron perseguidas y acusadas de brujería, e incluso fueron condenadas a morir por este hecho.