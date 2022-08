Entre los trastornos que pueden afectar la cavidad oral de los niños también se encuentra la llamada lengua geográfica , una condición benigna , inofensiva y no contagiosa que es bueno conocer para manejarla correctamente, evitando el alarmismo fácil. Descubre todo sobre la lengua geográfica en niños: cómo se manifiesta y qué puede significar.

Lengua geográfica en niños

De hecho, estamos hablando de una realidad por la que aparecen manchas y otras marcas en la lengua y que pueden causar molestias, pero que no está asociado a infecciones u otras patologías graves. También se denomina glositis migratoria benigna y es un fenómeno frecuente en adultos (alrededor del 3% de la población ) con una prevalencia en la edad pediátrica de manera que en niños la incidencia oscila entre el 0,37% y el 14,3% .

¿Cómo se manifiesta la lengua geográfica?

La lengua geográfica en niños es una enfermedad inflamatoria mayoritariamente asintomática que se manifiesta con la aparición de manchas rojizas, lisas y con bordes ligeramente elevados. En algunos casos, además de la lengua, también pueden verse afectados el paladar, las mejillas, las encías y la parte inferior de la lengua.

Estas manchas carecen de las papilas filiformes del epitelio (algunas de las cuales contienen las papilas gustativas) que suelen estar presentes en la superficie de la lengua. La presencia de estas lesiones en la lengua le da un aspecto de mapa y es por ello que se conoce como lengua geográfica.

Las manchas típicas de la lengua geográfica pueden durar un período de tiempo variable (incluso hasta un año) y pueden cambiar de apariencia con el tiempo. Cuando desaparecen, tiende a reaparecer en un lugar diferente con un patrón diferente de manchas .

Además de la presencia de manchas rojas y la ausencia de papilas, la lengua geográfica en los niños puede manifestarse (en un 10% de los casos) con sensación de ardor y mayor sensibilidad al ácido, dulce, sal y especias.

Las causas de la lengua geográfica en los niños

La etiología de la lengua geográfica en niños no se conoce y existen varias teorías que intentan explicar su origen. Existe la probabilidad de que sea una condición influenciada por factores familiares y hereditarios; también se encontró que existe asociación con otras enfermedades sistémicas .

La lengua geográfica, de hecho, a menudo se manifiesta junto con alergias , anemia , psoriasis , atopia , trastornos gastrointestinales y cambios hormonales . A menudo se asocia con el síndrome de Down , el síndrome de Reiter, el síndrome de Robinow o el síndrome de Aarskog, pero en ninguno de estos casos se ha identificado una relación de causa y efecto.

Los factores psicosomáticos no deben subestimarse, ya que varios estudios demuestran una mayor prevalencia de esta condición en pacientes con trastornos mentales.

Factores de riesgo

A pesar de ser una condición benigna, la lengua geográfica puede tener algunos factores de riesgo como la deficiencia de vitaminas B6 , B12 , hierro , zinc y ácido fólico , así como la presencia de diabetes tipo 1 , estrés emocional, humo de tabaco y lengua fisurada (la lengua caracterizada por grietas, cortes y surcos).

Remedios y tratamientos

La atención a la lengua geográfica en los niños se dirige principalmente a la exclusión de otras condiciones más graves . Aun considerando que se trata de un fenómeno benigno, no contagioso y del que no se conocen complicaciones ni efectos secundarios, no tiene cura. El tratamiento, de hecho, está destinado exclusivamente a reducir el dolor o la incomodidad de cualquier síntoma y consiste en el uso de analgésicos tópicos que se aplican directamente en la lengua, enjuagues bucales antihistamínicos y AINE (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos).

El diagnóstico se realiza revisando la cavidad oral con la palpación de la lengua para verificar si hay cambios inusuales en su consistencia. También se realizan controles para detectar ganglios linfáticos inflamados en el cuello o signos de infección .

El tratamiento de la lengua geográfica depende mucho de la edad del niño y del tipo de manifestación clínica con la que se manifieste esta condición. El aspecto más crítico a manejar es el psicológico y social, especialmente en los más pequeños. Tener que convivir con un lenguaje geográfico y su amplia variabilidad de manifestaciones puede resultar complicado para los niños, sobre todo en las formas más visibles. En estos casos es fundamental tranquilizar al niño y a su familia de un estado absolutamente benigno con el objetivo de reducir la ansiedad y la preocupación que inevitablemente pueden surgir.