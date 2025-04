Las enfermeras están pidiendo a las madres que tengan siempre una toalla de éste color en casa: la razón

Cuando se trata de cuidar a nuestros hijos, existen detalles que pueden marcar una gran diferencia, especialmente cuando se producen momentos de tensión o emergencia. A veces, lo que más ayuda no es un gran aparato o un medicamento que lo cura todo, sino algo tan sencillo como una toalla. Y no una cualquiera: las enfermeras pediátricas lo tienen claro y recomiendan a las madres una toalla muy concreta que puede cambiar por completo la forma en la que se afronta una situación común en casa.

Este consejo, que se ha hecho viral en redes sociales, no llega de parte de influencers ni de campañas publicitarias, sino de profesionales sanitarias con experiencia real en hospitales y centros médicos. Las enfermeras de CPR Kids, una popular cuenta de Instagram centrada en primeros auxilios para niños, han compartido una recomendación que está sorprendiendo a muchas familias por su sencillez y efectividad. Se trata de incluir una toalla roja en el botiquín doméstico, y el motivo tiene más lógica de la que parece a primera vista. Si bien a muchos nos puede parecer indiferente el color de una toalla, la realidad es que para algunos niños (y también para ciertos adultos) ver sangre puede ser muy impactante. Los cortes, las hemorragias nasales y otras situaciones similares no solo causan dolor físico, sino también ansiedad. Y en ese momento, cada segundo cuenta: si algo tan simple como el color de una toalla puede ayudar a calmar ese miedo, ¿por qué no tener una lista para usar?

Las enfermeras recomiendan a las madres tener una toalla de éste color

Según explican las enfermeras pediátricas de la cuenta CPR Kids, el objetivo de tener una toalla roja en el botiquín es muy claro, ya que sirve para disimular la sangre. A diferencia de las toallas blancas (donde cualquier mancha de sangre resalta de forma inmediata y puede asustar a los niños), las de color rojo camuflan mejor ese tono tan característico, reduciendo el impacto visual que puede generar ansiedad o miedo.

Muchas madres saben lo difícil que puede ser calmar a un niño que sangra por la nariz o se ha hecho un corte, no tanto por el dolor en sí, sino por el susto que le provoca ver la sangre. El simple hecho de usar una toalla roja puede evitar que el pequeño entre en pánico, lo que a su vez permite actuar con más rapidez y eficacia.

Además, como apuntan las profesionales, no se trata sólo de una cuestión infantil. Hay adultos que también se sienten mal al ver sangre y pueden marearse o bloquearse. En estos casos, una toalla roja puede ser una herramienta psicológica valiosa, incluso para quienes asisten o ayudan a los demás en una emergencia.

La utilidad concreta en hemorragias nasales frecuentes

Uno de los contextos más habituales donde esta toalla se vuelve esencial es en las hemorragias nasales recurrentes, algo común en niños, sobre todo en épocas de calor, con cambios de temperatura o por causas médicas. En esos casos, la escena se repite: el niño se asusta, el adulto intenta calmarle, pero la sangre lo complica todo.

Ahí es donde la toalla roja entra en juego. Tapar la nariz con un paño del mismo color que la sangre reduce la visibilidad de la herida, lo que baja los niveles de ansiedad tanto en quien sufre la hemorragia como en quien está ayudando. El entorno parece menos dramático, lo que facilita aplicar las técnicas necesarias para cortar la hemorragia con calma.

Desde CPR Kids recomiendan incluso tener varias toallas rojas en casa si el niño tiene este tipo de sangrados de forma habitual. No se trata de una inversión costosa ni complicada: en Amazon, por ejemplo, pueden encontrarse juegos de dos por unos 11 euros, lo que convierte esta recomendación en algo muy accesible para cualquier familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CPR Kids – Baby + Child First Aid Education (@cprkids)

Otros consejos básicos para tu botiquín familiar

Aunque la toalla roja es una gran incorporación, no debe ser lo único a tener en cuenta. Los botiquines caseros, sobre todo cuando hay niños en casa, deben estar bien preparados y revisados de vez en cuando. Aquí van algunas sugerencias adicionales que pueden ayudarte a mejorar la respuesta ante cualquier imprevisto: