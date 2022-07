¿Qué llevar de vacaciones con un bebé o un niño pequeño? ¿Cuáles son los elementos esenciales en la bolsa de un niño pequeño y más cuando vamos a la playa? Todo depende sobre todo de la edad de tu hijo y del destino, pero la siguiente lista reúne todo lo que puedas necesitar en el caso de que desees pasar un día de playa que sea tranquilo y en el que los niños se lo pasen en grande. No se trata de llevártelo todo sino de seleccionar aquello que sea imprescindible y que no podrás conseguir fácilmente in situ. Descubramos entonces a continuación, las cosas imprescindibles para llevar a la playa con niños.

Cosas para llevar a la playa con niños

Ir de vacaciones con los más pequeños resulta realmente complicado si no preparas un bolso de playa adecuado Pero, ¿cuáles son los imprescindibles que no hay que olvidar para sobrevivir a un día de playa?.

Protector solar

El primero de los imprescindibles para ir a la playa con los niños, es la crema solar spf 50 . La piel de los niños, a diferencia de la de los adultos, es muy delicada y por ello hay que protegerla. Se debe aplicar media hora antes de la exposición solar y cada vez que salga del agua.

Sombrilla

Aunque siempre es necesario llevar a los niños a la playa a horas en las que el sol no incida demasiado, qué duda cabe que a veces el tiempo se alarga de modo que será importantísimo incluso a esas horas tempranas, ponerlos debajo de la sombrilla teniendo en cuenta que en el mercado podemos encontrar actualmente modelos que tienen protección UV.

Toallas

La toalla de playa forma parte de los imprescindibles de los niños en la playa. Recomendamos una toalla de playa para tumbarlo y una específica para secarlo. En este caso puedes elegir un modelo de poncho práctico y muy cómodo.

Gorra o sombrero

La cabeza y la cara siempre deben estar protegidas y el sombrero es uno de los imprescindibles entre las cosas que llevar a la playa si vamos con niños. Claramente para los más pequeños es preferible un modelo que se fije con un lazo en la barbilla, para los mayores está bien la clásica gorra.

Tienda de campaña para la playa

En caso de que se levante viento en la playa nada como elegir algún modelo de tienda de campaña cortaviento especial para la playa y que podemos encontrar en tiendas como Decathlon. Pequeñas tiendas para meter al bebé que tiene además filtro UV y algunos modelos incluso se pueden llenar con agua para que el niño se divierta dentro.

Piscinas inflables y flotadores

Si vamos a la playa con niños pequeños, una piscina será la solución para que se diviertan con el agua sin necesidad de meterlos al mar y en el caso de que ya sean más grandes y quieran nadar un poco, es importante que vayan con flotador.

Juguetes de playa

Los juegos y juguetes de playa son imprescindibles para entretener a los niños junto al mar. Los moldes, el cubo, la pala y el rastrillo son juguetes versátiles y perfectos para un día en la playa con los niños, pero también pelotas, raquetas e incluso algún que otro juego de mesa para que puedan jugar en la toalla y mientras se les seca el bañador.

Comida

Los snacks, fruta y galletas, son imprescindibles para los niños que pasan un buen rato jugando en el mar. La fruta debe ser ligera y fresca, o también puede ser una ensalada de frutas conveniente.

Ropa de repuesto

En cuanto al traje de baño, siempre es bueno tener un cambio de ropa completo, los niños en la playa pueden necesitar un cambio de ropa ya que se ensucian con facilidad o tal vez queramos quitarles el bañador mojado. Además de cambiarte de ropa, también te recomendamos un cortavientos o un suéter ligero. A menudo, en el mar, el viento se levanta y es mejor proteger la barriga y la espalda.

Gafas De Sol

Las gafas de sol para niños también forman parte de los imprescindibles para llevar a la playa. En este caso la elección debe recaer en modelos con lentes polarizadas UV400.

Dos Botellas De Agua

Una botella de agua para que el niño beba y una botella de agua para poder lavarse las manos cuando sea necesario. Por supuesto, recomendamos que cada miembro de la familia tenga su propia botella, pero en el caso de los niños, también necesitan uno para la higiene.

Botiquín

Por último, no dudes en llevar un pequeño botiquín ante cualquier imprevisto y en el que no pueden faltar tiritas, que además resistan al agua, gasas y antiséptico, así como algún spray o loción antimosquitos que sea para niños y bebés, y algún analgésico.

Cuando tienes un hijo pequeño, las responsabilidades se elevan al enésimo grado. En particular, cuando vas a la piscina y al mar, comienza el verdadero estrés para nosotros, los padres. Los niños quieren jugar , explorar, descubrir y para nosotros los padres es necesario seguir vigilándolos y siguiéndolos para no perderlos y evitar accidentes.