La televisión impregna la vida de los niños en edad de desarrollo en los países industrializados y, cada vez más, también en los países en desarrollo. El niño es a menudo, desde los primeros años, un gran consumidor de programas de televisión (televisión infantil): en España, la exposición media de los niños a la televisión es de 3 horas y media de modo que debemos procurar controlar bien esos horarios y también, aplicar otras pautas dar un buen uso a ver la televisión con los niños.

Los consejos para dar un buen uso a ver la televisión para los niños

Si por un lado el medio televisivo produce efectos positivos (en cuanto a aprendizaje, cultura, socialización…), por otro lado puede provocar problemas tanto de tipo psicosocial, social y sanitario, y más estrictamente de tipo médico.

Por tanto, los pediatras, como tutores de los niños, están obligados a intervenir tanto para concienciar a los padres y educadores de la influencia de la televisión en la edad del desarrollo, como para organizar campañas de información de amplio alcance e intervenir en los distintos ámbitos políticos y legislativos.

Las siguientes sugerencias están dirigidas a los padres ya todos aquellos que están en contacto con el entorno infantil. No pretenden destruir la televisión, sino devolverle su verdadero papel: el de herramienta útil de cultura, actualización y entretenimiento al alcance de todos.

Ofrece a los niños los programas más adecuados para ellos.

No es necesario sugerir solo programas serios e instructivos, sino también recomendar los más interesantes y adecuados para su edad. Por ejemplo, hay dibujos animados de ritmo lento, con pocos personajes y hechos sencillos que se acercan más a la psicología y el lenguaje del niño.

Seguramente es necesario evitar proyectar películas de terror y retransmisiones con escenas de violencia; si es necesario, incluso los adultos deberían dejar de verlos.

Ver televisión con los niños.

Es una forma de darle a tus hijos una clave de interpretación para entender lo que aparece en la pantalla del televisor; de esta forma se ayuda a los niños a tener una actitud más activa frente a las imágenes, las emociones y los mensajes televisivos.

Además, comentar juntos los programas puede ser una oportunidad agradable para que la familia se conozca. ¡Atención! No se trata de explicar los programas, sino de interpretarlos manifestando incluso reacciones emocionales y comentando los hechos presentados de otra manera si son reales o ficticios.

3. No uses la televisión como castigo o recompensa.

De lo contrario, se le da un valor moral que no tiene. Además, al prohibir los programas de privación hacen que sean aún más deseables, mientras que el propósito educativo debe ser enseñar el uso libre y voluntario de la televisión, y hacer que se use por elección y no por necesidad.

4. No uses la televisión como niñera

Un uso de este tipo, incluso si es conveniente y económico, puede volverse luego incontrolable. Además de esto, el niño tiende a menudo, si se deja solo, a consumir alimentos y bebidas dulces frente al televisor.

5. Establece tiempo con los niños para dedicarlo a la televisión

La cantidad recomendada es de aproximadamente una hora y media por día (aunque no sea constante) durante el período escolar y de aproximadamente 2 horas durante los días festivos o fines de semana. Además, puedes intentar definir las franjas horarias más adecuadas.

6. Evita que los niños vean televisión antes de ir a la escuela

Es necesario salvaguardar el sueño de los niños y la hora del desayuno junto a los padres. La televisión temprano en la mañana roba el tiempo y la atención de la escuela. Puede suceder que los niños se levanten más temprano de lo necesario para ver la televisión o vayan tarde al colegio para no perderse parte de la emisión y por tanto lleguen cansados ​​y poco motivados.

7. Evita que los niños vean televisión hasta la hora de acostarse

Los programas emocionantes deberían esencialmente prohibirse. Si los niños tienen unos momentos de calma antes de irse a dormir, descansarán más tranquilos; es obvio que existen algunas excepciones, como, por ejemplo, la retransmisión de programas dirigidos específicamente a los niños.

8. Mantén la televisión apagada durante las horas de comida y de tareas

El desayuno, el almuerzo y la cena suelen ser los momentos en los que los padres se encuentran más con sus hijos y la televisión puede restar este espacio al diálogo dentro de la familia.

Dividirse entre la pantalla del televisor y el estudio, pasando continuamente de un centro de interés a otro, puede disminuir la atención y la concentración en un solo tema.

9. No dejes el mando en la mano del niño

El zapping tiene serias fallas, porque generalmente permite omitir descripciones, diálogos, argumentos, favoreciendo casi exclusivamente la acción. Saltar de una transmisión a otra provoca una comprensión parcial (que hace captar sólo los mensajes más simples) y una atención breve y superficial; También debe tenerse en cuenta que el niño puede encontrar programas que no sean adecuados para él.

10. No coloques una televisión en el dormitorio de los niños

La televisión debe ser controlada y regulada por adultos: de lo contrario se pierde el control sobre lo que ve el niño y cuánto tiempo permanece frente a la pantalla del televisor. Además, existe el peligro de alejar a los niños de sus padres, lo que les da la oportunidad de dialogar con ellos.