Cómo usar una báscula para pesar bebés

La báscula para pesar bebés es una herramienta útil en los primeros meses de vida de todo bebé, para controlar su crecimiento. Cuando visitas al pediatra o incluso en el hospital, antes del alta de la madre y el bebé, se pesa a los recién nacidos para saber si han comido lo suficiente y si están creciendo bien. ¿Cómo utilizar la báscula para pesar bebés en el caso de que la hayamos comprado para casa , sin que se convierta en una obsesión para mamá y papá?

Cómo usar báscula para pesar bebés

Al igual que les puede pasar a los que están a dieta y usan obsesivamente la báscula de baño , lo mismo les puede pasar a los padres y madres de bebés que continuamente pesan a su hijo para saber si está cogiendo peso o no. Los gramos tomados pronto se convierten en una pesadilla, porque los nuevos padres siempre temen que la leche no sea suficiente y que el pequeño no esté ganando el peso adecuado. Para utilizar la báscula para pesar bebés de la mejor manera, debe confiar en los consejos de los pediatras.

Debes saber, en efecto, que en los primeros meses de vida el aumento de peso esperado en el recién nacido es de 150 gramos por semana: esto es un indicio de buena salud y una correcta alimentación con leche materna o fórmula. Con motivo del alta del hospital donde nació, los médicos y matronas recomiendan que el bebé sea revisado una vez por semana durante los primeros 3 meses de vida. Y no todos los días ni después de cada comida, como suele ser el caso.

Mamá y papá no deben alarmarse si su aumento de peso es inferior a 150 gramos por semana. Los datos deben ser evaluados junto con el pediatra de referencia, teniendo en cuenta la tendencia general y no los datos específicos. A partir de los 3 meses de vida ya no es necesario pesar al bebé todas las semanas, pero sí es imprescindible llevarlo a la revisión pediátrica de rutina recomendada por tu médico.

Entonces recuerda siempre pesar al bebé cada semana con la misma báscula, el mismo día de la semana, a la misma hora, en ayunas y sin ropa.

Seguramente la báscula que hayas comprado sea digital dado que estas son las que se imponen en el mercado actualmente, de modo que estas son realmente fáciles de usar y no tienen mucha complicación (basta con tener en cuenta lo mencionado y colocar al bebé encima de la bandeja tumbado y con pañal). Además una vez el bebé haya crecido y ya se mantenga de pie, posiblemente podrás quitarle la bandeja en la que tenías tumbado al bebé y hacer que el bebé se aguante de pie.