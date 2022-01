Las investigaciones han demostrado que los sentidos del recién nacido comienzan a desarrollarse incluso antes de que nazcan, pero lo cierto es que gracias a los estímulos externos después del nacimiento es más fácil que se desarrollen más rápidamente. Veamos con varios consejos y pautas, cómo estimular los 5 sentidos del bebé y su desarrollo.

Estimular los 5 sentidos del bebé

Vista, tacto, oído, olfato y gusto. Desde que nace, podemos estimular al bebé a que desarrolle sus cinco sentidos. La manera de hacerlo, sentido por sentido, te la explicamos a continuación:

Desarrollar la vista del recién nacido

El bebé puede ver desde que nace, aunque al principio no distingue bien las formas, los colores o las distancias. Para ayudarlo a desarrollar su visión y descubrir el mundo que lo rodea, acerca lentamente tu rostro al suyo para que pueda distinguir más claramente tus rasgos. También puedes usar luces y espejos para atraer su atención y estimularlos a desarrollar la visión.

A partir de los 3 meses puedes empezar a ofrecerle juguetes coloridos o colgarle un móvil en la cuna.

Desarrollar el tacto del recién nacido

Es el primer sentido que se desarrolla y la principal herramienta de descubrimiento y comunicación durante los primeros meses del bebé.

Su piel, tan fina y rica en terminaciones nerviosas, es extremadamente sensible a las tensiones externas: basta con acariciarla con un pañuelo de seda o una toalla suave para provocar sensaciones agradables. Pon a su disposición diferentes materiales que le permitan explorarlos con las manos para experimentar diversas sensaciones táctiles. Aprovecha también el momento del baño para acariciarlo, masajearlo y permitirle experimentar sensaciones como calor/frío o seco/húmedo.

Desarrollar el olfato de un recién nacido

El olfato comienza en el primer trimestre del embarazo , entre las semanas 11 y 15. Para el recién nacido no hay olor más dulce que el de la madre, por eso cuando necesita calmarse busca tu abrazo, o si no estás disponible en ese momento, puede ser útil que le proporciones algún objeto (como una camiseta) que haya absorbido tu olor.

¿Significa esto que no tenemos que lavar su peluche o manta favorita? Podemos lavarlo con un jabón neutro y sin usar suavizante y pronto recuperará su olor característico.

Desarrollar el gusto de un bebé

Los bebés tienden a utilizar la boca sobre todo para explorar su entorno y decidir inmediatamente lo que les gusta y lo que no. Mientras tanto, la leche materna no siempre sabe igual, lo que depende en gran medida de la dieta de la madre. Si comes regularmente alimentos de sabor fuerte, será más probable que los acepte de buena gana cuando se trata de introducir dichos alimentos en su dieta. Con el inicio del destete , puedes ir acostumbrándolo gradualmente a diferentes sabores, incluso dejándolo probar lo que comes.

Desarrollar la audición de un bebé

Durante el séptimo mes de embarazo, el bebé comienza a escuchar los sonidos a su alrededor. A medida que crece, mejora su capacidad para escuchar sonidos que también provienen del exterior del útero materno y, por lo tanto, comienza a reconocer las voces de papá y mamá. De este modo, ya desde el embarazo, puedes comenzar a reproducir su música favorita (¡no necesariamente tienen que ser canciones para bebés!) moderando el volumen.

De esta manera, incluso después del nacimiento, asociará estos sonidos con momentos dulces y placenteros como cuando estaba acunado en líquido amniótico.