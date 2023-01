¿Cómo deshacerse correctamente de los pañales del bebé?

¿Dónde tirar los pañales usados? Si te sorprende saber que tirar todos los pañales sucios al contenedor que tengas para ello o al cubo de basura no es la forma «correcta» de desechar los pañales, no estás solo. Si bien la mayoría de los padres no los piensan dos veces a la hora de desechar pañales, en realidad hay razones muy importantes por las que debe pensar en ello, incluido un riesgo potencial para la salud humana.

¿Cómo deshacerse de los pañales del bebé?

Descubramos a continuación, todo lo que necesitas saber sobre cómo desechar los pañales sucios y por qué es tan importante hacerlo bien.

No muchos padres saben que debemos tirar las heces de nuestros bebés al inodoro antes de tirar los pañales sucios. Sorprendentemente, casi todos los paquetes de pañales enumeran esta información en letra pequeña, pero no es un tema que se discuta con frecuencia, cuando se debería hablar de ello o informarlo más a menudo.

La razón principal por la que debemos tirar las heces de nuestros bebés en el inodoro y no directamente en el cubo de los pañales o en el bote de basura es nuestra salud. Si los pañales sucios van directamente al vertedero, es posible que las bacterias de los pañales terminen en las aguas subterráneas.

Sorprendentemente, se pueden detectar muchos virus en la materia fecal humana, por lo que es fundamental no tirar los pañales sucios directamente a la basura. Entre estos se encuentran los siguientes:

Poliomielitis

Hepatitis

Adenovirus

Astrovirus

Enterovirus

Sapovirus

Norovirus

Rotavirus

Veamos entonces todos los pasos que debes dar para poder tirar correctamente los pañales del bebé:

Tira las heces del bebé al inodoro

Tal vez no sea el trabajo más bonito, pero tirar la caca al inodoro antes de tirar los pañales sucios del bebé es mejor para nuestra salud y el planeta.

Para hacer esto, simplemente sacude o raspa la caca y descargue el inodoro.

Envuelve el pañal

El siguiente paso es asegurarse de que el pañal esté bien envuelto antes de desecharlo. La forma más sencilla de hacerlo es enrollar el pañal y asegurarlo con las lengüetas laterales adhesivas.

Pon el pañal en una bolsa sellada

Ya sea que el pañal se coloque en un cubo de pañales, una bolsa de supermercado o una bolsa de basura, asegúrate de que el contenedor se pueda sellar. Si estás buscando una forma más ecológica de deshacerte de los pañales, echa un vistazo a las bolsas de basura biodegradables.

Tirar el pañal

Si estás en casa , tu bolsa de pañales sucios obviamente irá a la basura cuando esté llena. Pero si estás fuera de casa durante el día o de viaje, intenta ponerlo en un contenedor público al aire libre siempre que sea posible y guárdalo hasta entonces. Si viajas en avión, pregunta a la azafata cuándo y dónde tirarlos de forma segura y nunca tires pañales sucios a la naturaleza: contaminarían.

Nunca olvides lavarte las manos

Suena obvio, pero con los cambios de pañales lejos de ser fáciles cuando tu pequeño comienza a retorcerse, gatear y hacer todo lo posible para que el cambio sea imposible, es fácil olvidarse de lavarse las manos. Lávalas siempre durante 20 segundos y frótalas con detergente o jabón de manos si puedes. O, si no puede alcanzar un fregadero de inmediato, usa desinfectante para manos hasta que pueda lavarlas correctamente.