Con la Navidad a la vuelta de la esquina es posible que tengas en mente pasarla en casa de tus padres o en la de tus suegros yendo con tu pareja y el bebé que acaba de nacer o que ya tiene unos meses. Puede que vayas a quedarte sólo para los días señalados o para un par de semanas de modo que deberás pensar bien en todo lo que te llevarás para la estancia en casa de tus familiares. Repasemos a continuación, los artículos de bebé básicos para celebrar la Navidad en casa de los abuelos.

Artículos de bebé básicos para celebrar la Navidad en casa de los abuelos

La Navidad está cerca y eso hace que ya nos estemos preparando para vivirla y disfrutarla de manera intensa. Nos encontramos comprando la ropa, pensando en los regalos, confeccionando el menú de Nochebuena. Y, si se tienen hijos, también hay que gestionar los artículos de bebé básicos para las fiestas. Nos estamos refiriendo a los que hay que llevar consigo cuando se van a pasar esas fechas en casa de los abuelos.

Si ese es tu caso, si os vais a ir al hogar de tus suegros o padres con el niño pequeño, sigue leyendo. A continuación, te vamos a dar a conocer algunos de esos productos que no debes olvidarte llevar contigo:

Sillita del coche

En el caso de que os vayáis a marchar en vuestro propio coche y si no la tenéis ya, debéis proceder a comprar una de las sillas de coche para bebé que hay a la venta. Es quizás el artículo más imprescindible de todos los que debéis llevar consigo ya que es el que os va a permitir que vuestro hijo viaje totalmente seguro.

La edad y el peso del pequeño son los dos aspectos que debéis tener en consideración, sobre todo, para dar con el sistema de retención idóneo, el que permita que no sufra ningún daño en caso de que tengáis una colisión. No obstante, para evitar llegar a ese choque lo imprescindible es que respetéis todas las normas de circulación, paréis para descansar a lo largo del trayecto y, por supuesto, vayáis con “mil ojos” abiertos en la carretera.

Cuna

Otro de los artículos para bebés básicos para poder pasar la Navidad en casa de los abuelos es la cuna. Y es que esta es la que va a permitir que el niño pueda descansar cómodamente todos los días de las vacaciones.

Si la que tenéis en casa es muy complicada de desmontar o va a ocupar demasiado espacio en el maletero, siempre cabe la posibilidad de que compréis una de las llamadas minicunas o cunas de viaje que hay en el mercado.

Trona

Por supuesto, en el caso de que el niño ya se siente junto a vosotros alrededor de la mesa a la hora de comida, debéis llevar su trona. De esta manera, cuando llegue el momento de la cena de Nochebuena, de la comida de Navidad o de la celebración de fin de año podrá estar con toda la familia y sin tener que encontrarse en el regazo de nadie.

Andador

No todos los padres apuestan porque sus hijos utilicen un andador o taca taca para comenzar a dar sus primeros pasos. No obstante, si vosotros sí lo hacéis, a ser posible no lo olvidéis en casa. De esta manera, durante los días de las vacaciones seguirá mejorando su destreza, equilibrio y agilidad en cuanto a andar se refiere. Además, eso os dará cierta libertad para, sin perderle de vista, estar ayudando en la elaboración de la cena navideña o simplemente disfrutar de una conversación con los familiares.

Vigilabebés

El quinto artículo de bebé que no debes olvidarte en casa es este que te indicamos, el vigilabebés. Se trata del que te va a permitir que, cuando tu hijo descanse y duerma, tú puedas hacer lo propio o sencillamente compartir un rato con los familiares y amigos que hace mucho que no ves.

Así, una unidad la colocarás en su cuarto y la otra la llevarás contigo mientras te encuentras en otra estancia de la casa de los abuelos.

Parque infantil

Puede que pienses que con la trona y el andador o taca-taca tendrás suficiente para organizarte con el bebé, pero si tenéis espacio y tus padres o tus suegros aceptan, podemos colocar también un parque infantil para vigilar mejor al bebé en el caso de que por ejemplo nos sentemos a comer a la mesa y el bebé no quiera dormir. Puedes colocar dentro del parque algunos objetos como sus juguetes a para que se distraiga, o una manta en el caso de que se quede dormido para que pueda descansar a gusto mientras acabáis de comer o cenar.

Sacaleches

En el caso de que estés dando el pecho al bebé y pases todo el tiempo con él puede que creas que no necesitas un sacaleches, pero lo cierto es que este puede ser una gran solución si por ejemplo deseas aprovechar para salir a hacer compras navideñas con tu pareja, mientras los abuelos se hacen cargo del bebé. En ese caso, puedes sacarte la leche y dejarte el biberón en la nevera para que lo calienten y se lo den al bebé cuando le toca.

Lo mismo por la noche. Si el bebé se despierta y tu pareja o los abuelos quieren dejarte descansar, pueden ser ellos los encargados de darle el biberón.

Otras recomendaciones

Fundamentales son los productos que te hemos dado a conocer a la hora de hacer que la Navidad en casa de los abuelos vaya bien. No obstante, hay otros que, aunque diferentes, son básicos e imprescindibles para que el cuidado y el confort de tu bebé esté asegurado: