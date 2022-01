Nada te prepara para ser padre o madre. Por supuesto, los libros, las clases y los consejos para padres pueden ayudar, pero nada realmente te prepara para lo mucho que cambia tu vida cuando te conviertes en padre. Conozcamos ahora cómo es el antes y después de ser padres y cómo afrontarlo.

El antes y después de ser padres y cómo afrontarlo

Las noches de insomnio, los cambios interminables de pañales y las alimentaciones continuas cambian tu vida. Pero lo que podría sorprenderte más es que, con el tiempo, ya no te importará. La mejor parte de ser padre o madre es que, naturalmente, estás dispuesto a renunciar a mucho por una persona tan pequeña y, a veces, exigente. ¿Qué cambios, podrías preguntar? Aquí están las diez cosas principales que cambian del todo una vez somos padres.

Tu sentido del tiempo

Antes de que tuvieras un bebé, podías prepararte en menos de una hora. Agregar un bebé a la mezcla cambia todo tu horario. Tu rutina diaria ahora incluye empacar una bolsa de pañales, cambiar y alimentar al bebé y cargarlo en el coche. Y eso es si todo va bien. Para poder hacer frente a semejante cambio que será importante, debes tener paciencia y sobre todo ir aprendiendo sobre la marcha. No te quedará otra para poder adaptarte a los nuevos horarios y hacer con ellos, una nueva rutina.

Ponerte en segundo lugar

En el momento en que colocan a tu bebé en tus brazos, te vuelves responsable de la seguridad de una personita y de garantizar que este pequeño ser sea cuidado y amado. Te preocupas más por el futuro de tu hijo que por el tuyo y tomas las medidas necesarias para garantizar que tu hijo esté bien provisto, especialmente después de que te hayas ido. Invierte en un seguro de vida para asegurarse de que tus hijos estén cubiertos (en caso de que suceda algo terrible) y eso podría significar un gasto más al mes. El seguro de vida es algo que se debe considerar seriamente: la tranquilidad no tiene precio. La elección de una compañía de seguros puede ser abrumadora, pero existe una gran cantidad de información sobre las mejores compañías de seguros de vida y más información sobre cómo leerlas.

Responsabilidades financieras

Es posible que gastar dinero no haya sido un gran problema antes de tener hijos. Si querías ir al cine, ibas. Cuando querías salir de noche, lo hacías Sin embargo, una vez que tengas hijos, tendrás que empezar a ser más responsable con tu dinero. Empezarás a gastar todo el dinero que gastabas antes en ti, en pañales o en agregar más ropa al armario del bebé. Además, tus hijos crecen muy rápido. Un día estará abasteciéndote de pañales y al siguiente te estarán pidiendo un móvil. Es importante que cambies el presupuesto a medida que el bebé vaya creciendo y siempre darle prioridad a los gastos de tu hijo.

El sueño se convierte en una cosa del pasado

En los viejos tiempos, es posible que no hayas funcionado con menos de ocho horas de sueño. Con los niños, eso es un lujo. Prepárate para noches y días interminables que se confunden entre sí. Pero no te preocupes: te sorprenderás de lo mucho que puedes hacer con solo 1-2 horas de sueño. Aprenderá a seguir moviéndote incluso si no ha dormido durante tres noches seguidas. Despertarse durante la noche se convierte en una rutina y dormir hasta las 7 de la mañana se convierte en un buen descanso. Y afortunadamente, siempre puedes combinarte con tu pareja para que mientras uno duerme, el otro se haga cargo del bebé y viceversa.

Tu sentido de la moda cambia

Tu guardarropa cambia drásticamente después de tener un bebé. Cambias tu ropa elegante por una que sea cómoda, básica y económica. La ropa que puede resistir la baba, la regurgitación y las manos pegajosas se convierten en tu atuendo favorito.

Te cuidas mejor

No hay nada como ser padres para motivarte a tomar decisiones más saludables. Tienes una personita que depende de ti para literalmente todo. Te comprometes más a desarrollar hábitos saludables como practicar yoga por la mañana o eliminar la comida rápida. Las bebidas azucaradas y el paquete de Oreos en tu despensa se reemplazan con granola y plátanos. Además, tus hijos desarrollarán hábitos más saludables a medida que te vean comiendo saludablemente y haciendo ejercicio. Ver a papá y a mamá comer manzana o salir a caminar ayudará a tus hijos a desarrollar hábitos saludables.

La planificación se vuelve clave

Atrás quedaron los días en los que podías hacer las cosas de forma espontánea. Las comidas, las vacaciones y las salidas de la casa están pensadas y planificadas para una vez que tengas hijos. Aprende a asegurarte de que una salida no interfiera con la hora de la siesta, o que la cena sea lo suficientemente simple como para prepararla con un bebé aferrado a tus piernas. Si tú y tu pareja queréis una cita nocturna, encontrar una niñera y que eso sea también parte de la planificación. Ir al gimnasio o al supermercado requiere preparar a su hijo para una salida o asegurarse de que tu cónyuge o un miembro de la familia pueda cuidar a tu hijo. La planificación se convierte en una parte clave para su supervivencia.

Tu matrimonio

El tiempo que solías pasar con tu pareja acurrucados en el sofá viendo películas o leyendo juntos desaparece una vez que tienes un bebé. Ese tiempo ahora es para cambiar pañales, hacer biberones o ponerse al día con las tareas del hogar. Hay poco tiempo para que la pareja lo pasen juntos, pero aprenderéis nuevas formas de conectar mientras cuidáis a vuestro hijo. Empezarás a apreciar los pequeños momentos y, de muchas formas, te enamorarás de nuevo.

Amistades

Cuando tengas un bebé, es posible que pases menos tiempo con algunos amigos y más tiempo con otros amigos. Puede que te des cuenta de que salir con amigos que tienen hijos es más divertido para ti. Son comprensivos si llegas unos minutos tarde porque tu bebé tuvo una rabieta o si estás un poco malhumorado por otra noche de insomnio. Además, tus hijos pueden jugar juntos mientras mantienes una conversación adulta muy necesaria.

Quién eres

Convertirse en padre te cambia como persona. Encuentras una fuerza interior y una confianza que nunca supiste que tenías. Las pequeñas cosas, como limpiar la casa todos los días o peinarse, se vuelven insignificantes. Todo lo que le importa es asegurarse de que tu hijo esté feliz y saludable. Tu vida se vuelve más plena, no solo con cosas que hacer, sino con amor. Empiezas a ver el mundo a través de los ojos de tu hijo, lo que puede traer un poco de asombro a tu vida. La curiosidad y el asombro que siente tu hijo te ayudarán a ver el mundo de una manera completamente nueva.