10 actividades divertidas y educativas para hacer en la montaña con niños en verano

El verano es una época ideal para disfrutar de la naturaleza con los más pequeños de la casa. La montaña ofrece un sinfín de posibilidades para pasar unos días inolvidables, llenos de aventura, aprendizaje y diversión. Aquí te proponemos 10 actividades que puedes hacer en la montaña con niños en verano, para que aproveches al máximo tu escapada rural.

Actividades en la montaña con los niños para verano

Recuerda siempre ir bien equipado y practicar estas actividades en aquellos momentos o en las horas en las que las temperaturas no sean tan elevadas.

1. Senderismo

El senderismo es una actividad clásica que no puede faltar en una escapada a la montaña. Es una forma de hacer ejercicio, respirar aire puro y descubrir paisajes increíbles. Además, el senderismo puede ser muy educativo para los niños, ya que pueden aprender sobre la flora y la fauna del lugar, las formaciones geológicas, la historia y la cultura de la zona, etc. Puedes elegir rutas adaptadas al nivel y la edad de los niños, y llevar un mapa, una brújula, una lupa y una guía de campo para hacer más interesante el recorrido.

2. Acampada

Otra actividad que encanta a los niños es acampar al aire libre. Es una forma de vivir una experiencia diferente, más cercana a la naturaleza y más auténtica. Puedes montar tu propia tienda de campaña o alquilar una cabaña o un bungalow en un camping. Lo importante es que los niños participen en las tareas del campamento, como preparar el fuego, cocinar, recoger agua, etc. También puedes aprovechar para contar historias, cantar canciones o jugar a juegos de mesa bajo las estrellas.

3. Bicicleta

La bicicleta es otro medio de transporte ideal para explorar la montaña. Es divertido, ecológico y saludable. Puedes alquilar bicicletas o llevar las tuyas propias, y elegir rutas adecuadas al nivel y la edad de los niños. Hay muchas opciones, desde pistas forestales hasta vías verdes o caminos rurales. Lo importante es que lleves casco, agua, comida y un kit de reparación por si acaso.

4. Escalada

La escalada es una actividad que puede resultar muy estimulante y gratificante para los niños. Les ayuda a desarrollar su coordinación, su equilibrio, su fuerza y su autoestima. Además, les permite superar sus miedos y retos personales. Hay muchas opciones para practicar escalada en la montaña, desde rocódromos hasta paredes naturales. Eso sí, siempre hay que hacerlo con un monitor profesional y con el equipo adecuado.

5. Tirolina

La tirolina es otra actividad que puede hacer subir la adrenalina de los niños. Consiste en deslizarse por un cable suspendido entre dos puntos, aprovechando la gravedad y la velocidad. Es una forma de sentir la emoción de volar y de disfrutar de unas vistas espectaculares. Hay muchas tirolinas repartidas por las montañas españolas, algunas más largas y otras más cortas, algunas más altas y otras más bajas. Lo importante es que cumplan con las medidas de seguridad y que los niños lleven casco y arnés.

6. Rafting

El rafting es una actividad acuática que consiste en descender por un río a bordo de una balsa inflable, sorteando los rápidos y las corrientes. Es una forma de refrescarse, divertirse y trabajar en equipo. Además, permite apreciar la belleza del entorno fluvial y observar animales como aves, peces o nutrias. Hay muchos ríos aptos para el rafting en España, algunos más caudalosos y otros más tranquilos. Lo importante es que elijas un tramo adecuado al nivel y la edad de los niños, y que vayas acompañado por un guía profesional y con el material necesario.

7. Geocaching

El geocaching es una actividad que combina el juego con la tecnología y el medio ambiente. Consiste en buscar unos contenedores llamados cachés que están escondidos por todo el mundo, usando un GPS o un smartphone. Dentro de los cachés hay objetos de intercambio y un libro de visitas. Es una forma de hacer una búsqueda del tesoro moderna y de descubrir lugares curiosos o históricos. Hay muchos cachés repartidos por las montañas españolas, algunos más fáciles y otros más difíciles. Lo importante es que respetes el entorno y que dejes el caché como lo encontraste.

8. Recogida de frutos

La recogida de frutos es una actividad que puede resultar muy sabrosa y educativa para los niños. Consiste en recolectar frutos silvestres o cultivados que crecen en la montaña, como moras, frambuesas, cerezas, nueces, castañas, etc. Es una forma de aprender sobre las plantas, las estaciones y la alimentación. Además, puedes aprovechar para hacer mermeladas, tartas o batidos con los frutos recogidos. Eso sí, siempre hay que asegurarse de que los frutos son comestibles y de que no están contaminados o protegidos.

9. Observación de aves

La observación de aves es una actividad que puede resultar muy relajante y enriquecedora para los niños. Consiste en identificar y contemplar las diferentes especies de aves que habitan o visitan la montaña, usando prismáticos, una guía de campo y una libreta. Es una forma de aprender sobre la biodiversidad, el comportamiento y la conservación de las aves. Además, puedes aprovechar para hacer fotos, dibujos o grabaciones de los pájaros que veas. Hay muchas zonas de montaña con una gran variedad de aves, algunas más comunes y otras más raras. Lo importante es que respetes su hábitat y que no les molestes.

10. Taller de manualidades

El taller de manualidades es una actividad que puede resultar muy creativa y divertida para los niños. Consiste en hacer objetos artísticos o útiles con materiales naturales que se encuentran en la montaña, como hojas, flores, piñas, ramas, piedras, etc. Es una forma de fomentar la imaginación, la expresión y la destreza de los niños. Además, puedes aprovechar para enseñarles sobre el reciclaje, el arte y la cultura. Hay muchas ideas para hacer manualidades con materiales naturales, desde collares hasta marcos de fotos, pasando por móviles o instrumentos musicales. Lo importante es que uses materiales que no dañen el medio ambiente y que no te lleves nada que sea parte del ecosistema.

Esperamos que estas ideas os sirvan de inspiración para vuestra próxima escapada a la montaña con niños en verano. Hay que recordar además que lo más importante es disfrutar del tiempo en familia y de la naturaleza con respeto y responsabilidad. ¡Buen viaje!.