Mujer da a luz a gemelos con ¡12 días de diferencia!

El nacimiento de estos gemelos se ha convertido en viral

En ocasiones, nos sorprendemos con casos de partos de lo más singulares, porque se producen en el coche, en la cola del supermercado…Y hoy hemos conocido otro que también es de lo más peculiar. Nos estamos refiriendo a que una mujer da a luz a gemelos pero con ¡12 días de diferencia!

Sí, como lo has leído. A continuación, todos los detalles:

¿Dónde se ha producido el nacimiento?

En Reino Unido es donde ha tenido lugar este caso que ahora ha conseguido saltar a los medios de comunicación porque es una verdadera sorpresa. Más concretamente podemos exponer que ha tomado como escenario la ciudad de Manchester, que es donde reside la familia que es noticia.

Los protagonistas

Tres podemos decir que son las personas en torno a las cuales gira esta historia que ha pasado a ser viral:

Vicky Green , de 32 años. Se trata de una profesora que se ha convertido en madre de gemelos.

, de 32 años. Se trata de una profesora que se ha convertido en madre de gemelos. Presley y Paisley, los gemelos que son hijos de la anterior que han venido al mundo con casi dos semanas de diferencia.

El origen de la historia

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer, cuando los pequeños están fuera de peligro, lo cierto es que el origen de la historia se produce varios meses atrás. En concreto, todo da comienzo cuando Vicky descubrió que se encontraba embarazada. No había tenido síntomas y no supo que estaba esperando un bebé hasta que no se encontraba aproximadamente en torno a la semana 22 de gestación.

En concreto, no solo descubrió que estaba en estado sino que iba a tener gemelos.

Da a luz a gemelos con varios días de diferencia

Llegó la semana número 26 de gestación y la mujer se puso de parto. Rápidamente acudió al Hospital Saint Mary, donde los doctores intentaron frenar el alumbramiento ya que este era prematuro. No obstante, al parecer, el hecho de que los dos pequeños habían estado recostados sobre la columna vertebral, según ha declarado la fémina al periódico “Daily Mail”, impedía que se pudiera evitar el citado nacimiento.

Así fue como llegó al mundo Presley, el primero de los gemelos.

No obstante, por determinadas circunstancias, el segundo de los niños, Paisley, se hizo esperar un poco más. No nos estamos refiriendo a unos minutos o a unas horas, no, sino a casi dos semanas. Y es que nació a los 12 días de su hermano tras un parto por cesárea, ya que los médicos consideraban que era la mejor opción dadas las circunstancias.

¿Y después?

Como es de imaginar, el hecho de que los pequeños nacieran de manera tan prematura hizo que nada más venir al mundo fueran llevados a las incubadoras. En concreto, como ahora se ha hecho público, han conseguido salir adelante tras permanecer cinco meses en el hospital. Su madre está feliz y radiante por la lucha y el esfuerzo que han demostrado sus pequeños para salir adelante.

Como no podía ser de otra manera, el hecho de que nacieran con doce días de diferencia ha hecho que estos hermanos gemelos no solo se conviertan en noticia sino también en verdaderos “fenómenos”. Sí, en concreto, han pasado a conseguir un verdadero récord en su país. Exactamente se ha dado a conocer que han venido a crear un nuevo récord en Reino Unido. Y es que son los gemelos que han nacido con más tiempo de diferencia entre ellos.

Habrá que esperar para ver si otros hermanos consiguen superar este récord que ahora mismo ha pasado a convertirse en noticia en todo el mundo. Tanto es así que estos pequeños ya pueden presumir de que han tenido un nacimiento de lo más pintoresco.