Pablo Iglesias deja el Congreso para disfrutar de su permiso de paternidad

Pablo Iglesias e Irene Montero han acordado repartirse al 50 % el cuidado de sus mellizos

En los últimos meses hemos oído hablar mucho de corresponsabilidad e incluso en nuestro país se han introducido importantes cambios en cuanto al permiso de paternidad con respecto al de maternidad. Y precisamente ahora todo ello vuelve a cobrar protagonismo al conocer que Pablo Iglesias, líder de Podemos, abandona temporalmente el Congreso de los Diputados para poder encargarse del cuidado de los mellizos que tiene con su pareja, Irene Montero.

Todos los datos a continuación.

La noticia

Hace unas horas ha sido cuando se ha dado a conocer que el dirigente de la formación morada deja su lugar en el Congreso de los Diputados hasta el próximo mes de marzo. Lo va a hacer para disfrutar de su permiso de paternidad y encargarse así del cuidado de sus pequeños, Leo y Manuel, que nacieron el pasado mes de julio de forma prematura. En concreto, vinieron al mundo en el sexto mes de embarazo, lo que hizo que pasaran varios meses ingresados en el hospital.

Pablo Iglesias e Irene Montero se reparten el cuidado de sus hijos

Hasta ahora, había sido Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, la encargada de cuidar a los pequeños. Sin embargo, desde este momento, será su pareja el que se quedará en casa para velar por el bienestar de los niños. Y es que ambos han decidido repartirse al 50 % esa labor. De ahí que la joven mamá, que en septiembre no dudó en agradecer todo el cariño que estaban recibiendo hacia sus hijos, se reincorpore a su puesto el próximo mes de enero y él no lo hará hasta aproximadamente marzo.

Iglesias no ha dudado en dejar patente que está muy feliz porque “no se me ocurre mejor plan para los próximos meses que estar cuidando a mis hijos”. Asimismo, teniendo en cuenta que su partido ha luchado por conseguir que se equiparen los permisos de paternidad y maternidad, también ha manifestado que “hemos defendido que los permisos deben ser iguales e intransferibles, lo que significa que se tienen que compartir al 50 %. Cuando son transferibles son siempre las mujeres las que tienen que asumir las tareas del cuidado de los niños y los hombres no estamos para ayudar a nuestras compañeras, estamos para corresponsabilizarnos y creo que nosotros teníamos la obligación de ser ejemplo”.

Desde luego que es un ejemplo del que deberían aprender muchas parejas y, sobre todo, muchos hombres. Y es que así se conseguiría esa sociedad en la que padres y madres son corresponsables al mismo nivel del cuidado y atenciones de sus hijos. Es la manera de lograr que, progresivamente, nuestra sociedad sea igualitaria entre varones y mujeres.

Duros meses para Iglesias y Montero

Sin lugar a dudas, este ha sido un año muy feliz para Iglesias y Montero porque se convirtieron en papás. No obstante, el hecho de que sus hijos nacieran antes de lo previsto ha traído consigo que también tengan que hacerle frente a uno de los momentos más duros de su vida. Y es que Leo y Manuel, al nacer en el sexto mes de embarazo, han tenido que permanecer ingresados varios meses en el hospital, donde sus padres han estado en todo momento.

Fueron complicados instantes, pero, afortunadamente, todo salió bien y el pasado mes de octubre, los mellizos pudieron comenzar su vida fuera del hospital, en casa junto a sus progenitores. Desde ese mes hasta ahora ha sido Irene la que ha dejado de lado su trabajo en política para estar pendiente de los pequeños, pero desde este momento será Pablo el que la sustituya en esa labor.

Felices y unidos es como darán comienzo al próximo año 2019, después de la complicada llegada al mundo de los pequeños y de haber sido objetivo de grandes críticas por la compra de un chalet en La Navata, para vivir en familia. Un 2019 en el que seguramente tendrán nuevos retos políticos y donde deberán, por ejemplo, hacerle frente a algunos problemas surgidos en el seno de la formación Podemos en varias comunidades autónomas.