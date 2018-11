El próximo año vas a tener un hijo, concretamente un varón al que no tienes claro qué nombre ponerle. Has pensado todo tipo de opciones tales como uno que sea original, que esté inspirado en deportistas, que sea corto…No obstante, no acabas de dar con uno que te acabe convenciendo. En ese caso, te interesa seguir leyendo porque, a continuación, te vamos a indicar algunos de los nombres de niño que serán tendencia en 2019.

Toma nota. Si optas por uno de esos, conseguirás que tu pequeño “esté a la última”.

Pablo

Desde hace unos años, este nombre está entre los preferidos por los padres y todo hace indicar que el próximo 2019 va a continuar siendo así. Y es que, además, van surgiendo figuras públicas que contribuyen a popularizarlo como sería el caso, por ejemplo, de los cantantes Pablo Alborán o Pablo López, entre otros.

Se trata de un nombre de origen latino y significa “persona honrada”. Es propio de personas humildes, sensibles, con innegables cualidades artísticas y con una enorme capacidad de esfuerzo para alcanzar sus metas.

Manuel

Uno de los más tradicionales de nuestro país y que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento es Manuel, que este próximo 2019 va a seguir estando entre los favoritos. Buena muestra de que está viviendo un estupendo momento es que, por ejemplo, Pablo Iglesias e Irene Montero han llamado así a uno de sus hijos. Además, el humorista Manu Sánchez también va a ponerle ese nombre a su bebé que está a punto de nacer.

Podemos establecer que tiene origen hebreo y que significa “El Dios que está con nosotros”. Es propio de personas sencillas, honradas, detallistas, que no dudan en mostrar sus sentimientos y con un gran sentido de la justicia.

Jon

Al igual que te dimos a conocer en las tendencias de nombres de niña para 2019, ahora se están imponiendo los nombres cortos y directos. De ahí que uno de los que se espera que triunfe en los próximos meses sea el de Jon. Precisamente ya hay alguna famosa que recientemente ha llamado así a su hijo, como sería el caso de Dafne Fernández.

Es más, en los últimos años ha experimentado un gran auge debido a uno de los personajes de más éxito de la serie “Juego de tronos”.

Tiene origen hebreo y puede traducirse como “Dios es misericordioso”. Pertenece a hombres divertidos, humildes, que le otorgan un gran valor a la amistad y que destacan por ser muy detallistas.

Alejandro

Al igual que sucedía con Pablo, este nombre lleva mucho tiempo estando entre los más utilizados en nuestro país y todo parece indicar que va a seguir siendo así. Buena muestra de eso es que hay parejas famosas que recientemente han sido padres y les han puesto ese nombre a sus pequeños, como sería el caso de Cristian Toro y Susana Salmerón, entre otros. Es más, Pilar Rubio y Sergio Ramos también han llamado así a su tercer hijo.

Es de origen griego y significa “el protector”. Es propio de varones generosos, fieles a sus ideas, luchadores y con enorme sentido de la justicia.

Samuel

En los últimos años ha experimentado un notable repunte este nombre y parece ser que en 2019 va a seguir en auge.

Tiene origen hebreo y puede traducirse como “escuchado por Dios”. Se determina que los hombres llamados así son honrados, siempre se puede confiar en ellos y le otorgan un gran valor tanto a la familia como a los amigos.

Leo

Quizás influencias de personajes muy famosos, como Leo Messi, o el hecho de que ahora se apueste en gran medida por nombres cortos e internacionales ha llevado a que Leo sea uno de los preferidos por quienes son padres en los últimos años. Y eso va a hacer que también se mantenga como tendencia en el 2019.

Es de origen latino, significa “león” y pertenece a personas humildes, sinceras, con gran sentido del humor, que defienden a ultranza a su familia y que poseen una gran sensibilidad.

En esta lista de nombres de niño que serán tendencia en 2019 no podemos pasar por alto tampoco a estos otros: