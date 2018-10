Halloween 2018: Los mejores planes para pasar Halloween en familia

Sin lugar a dudas, son muchas las personas que se encuentran ahora contando las horas que faltan para poder celebrar Halloween. Y tú eres una de ellas, pero tienes claro que quieres festejarla con tu pareja e hijos. En ese caso, te interesa seguir leyendo. Sí, porque, a continuación, te vamos a dar a conocer algunos de los mejores planes para pasar Halloween en familia.

Gracias a esas alternativas ten presente que todos lo pasaréis genial y tendréis un recuerdo imborrable para siempre de esa fecha.

Ir a un parque temático

Aunque son varias las propuestas que tienes al alcance de la mano, sin lugar a dudas, una de las mejores alternativas es que optéis por pasar la tarde en uno de los parques temáticos de tu ciudad en los que se organizan actividades especiales con motivo de Halloween.

Un buen ejemplo de eso es el Parque de Atracciones de Madrid que, hasta el 4 de noviembre, festejará esa fecha con un sinfín de alternativas. Así, ofrece experiencias como Horror Cinema Director´s Cut, Nosferatu, The Walking Dead Experience o Thanatophobia, entre otras. Además, también da la oportunidad de disfrutar de una cena Halloween, donde estarán presentes distintos personajes de terror.

Decorar la casa en familia

Sin lugar a dudas, otro de los mejores planes para pasar Halloween en familia es optando por animándoos a realizar manualidades con el objetivo de decorar la casa de forma apropiada para esa fiesta. Muchos son los trabajos de ese tipo que podéis llevar a cabo para conseguir que vuestro hogar se encuentre conformado por fantasmas, brujas, gatos negros, calabazas o fantasmas.

Sesión de cine en casa

En esta lista de planes familiares para la fiesta de origen celta que nos ocupa no podemos pasar por alto que otra estupenda opción es que disfrutéis de una tarde de cine en casa. Si la climatología no acompaña, pasará a ser una de las mejores propuestas y es que todos juntos, paladeando refrescos y palomitas, podréis pasarlo en grande viendo películas de terror adecuadas para niños.

Muchos son los largometrajes de ese tipo que podréis disfrutar. No obstante, entre los más recomendados están “La familia Addams”, “El regreso de las brujas”, “Los cazafantasmas”, “Hotel Transylvania”, “Casper”…

Disfrutando de libros de terror

Halloween y el mundo siniestro en general ha inspirado a muchos autores a lo largo de la historia, que han dado forma a obras literarias que son verdaderas joyas del género de terror. Por ese motivo, también podéis organizar en casa una sesión para celebrar esa fiesta leyendo.

Precisamente una buena alternativa es que os decantéis por algunos de los mejores ebooks infantiles que se han dado a conocer que son apropiados como plan en la fecha que nos ocupa. Entre esos se encuentran “Lamento fantasma” de Luisa M. Cisneros, “Crónicas de la Torre” de Laura Gallego García o “El misterio de la reina Nefertiti” de C.T. Cassana, entre otros.

Fiesta en casa

Por supuesto, también podéis optar por organizar una fiesta en casa de Halloween. Podréis invitar a algún amigo o familiar para que os acompañe en este Halloween y, por supuesto, no debéis olvidar ningún detalle para conseguir que sea un éxito. Es decir, deberéis decorar vuestro hogar con las manualidades ya citadas o con elementos tétricos que compréis, tendréis que encontrar disfraces para todos y a ser posibles de personajes horrorosos y de terror, deberéis preparar el catering de la celebración donde todos los alimentos deben estar relacionados con ese miedo u horror…

Ir al teatro

De la misma manera, también está el plan de acudir al teatro en familia para ver algunas de las obras infantiles que se representan y que vienen a girar en torno a Halloween, como sería el caso del musical “La familia Addams”.

Solo tendrás que consultar la cartelera teatral y ver qué alternativas os pueden interesar.

Por supuesto, aunque estas son las alternativas más interesantes para pasar Halloween con tus hijos, no te olvides que hay muchas más. Así, por ejemplo, son distintas las empresas, restaurantes, teatros y centros culturales que organizan diversas actividades que pueden resultar de lo más pintorescas y divertidas. No hay excusa para que este año no lo paséis en grande celebrando esa fiesta clave en el mundo anglosajón.