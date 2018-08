Las redes sociales caen rendidas ante el pequeño Roman. Conócelo

Los adultos creemos que lo sabemos todo o casi todo y que los niños no pueden enseñarnos nada. Sin embargo, estamos equivocados. Sí, porque hay menores que nos dan auténticas lecciones de vida. Y buen ejemplo de eso es el pequeño Roman, que ahora se ha convertido en un verdadero fenómeno en las redes sociales.

Sigue leyendo y le conocerás, entendiendo así porque es un ejemplo para todo el mundo.

¿Quién es el pequeño Roman?

Lo primero es que descubras quién es el protagonista de la historia. Pues ese no es otro que Roman Dinkel, un niño estadounidense de 2 años de edad al que antes de nacer ya le fue diagnosticada espina bífida. Esta, como quizás sepas, se trata de una anomalía congénita del tubo neural que trae consigo daños en los nervios y en la médula espinal. Como consecuencia de todo eso las personas que la sufren tienen que hacerle frente a situaciones tales como dificultades en la movilidad, debilidad en las extremidades inferiores, complicaciones en el aprendizaje, problemas de reflejos, hidrocefalia…

Su historia de superación

Como hemos mencionado, antes de que viniera al mundo, los doctores informaron a sus padres de que Roman sufría espina bífida. De ahí que, además, les hicieran tomar conciencia de que posiblemente tendría muy pocas posibilidades de poder caminar, debido al exceso de líquido que presentaba tanto en la columna vertebral como en el cerebro. Y eso a pesar de que se le sometió a una operación prenatal.

No obstante, a pesar de toda esa información y siendo conocedores de la realidad, los progenitores de Roman no quisieron quedarse cruzados de brazos. Por ese motivo, no dudaron en adquirirle unas muletas para que, cuando llegara el momento de dar sus primeros pasos, pudiera conseguirlo. Primeros pasos que han llegado. Sí, como lo has leído. Después de muchos intentos, de numerosas caídas y de un gran esfuerzo, Roman ha conseguido caminar haciendo uso de las citadas muletas. Lo ha hecho demostrando a todo el mundo que nunca hay que rendirse, que por más contratiempos que existan si uno trabaja y se esfuerza al máximo puede alcanzar cualquier objetivo, por más complicado que parezca.

Las redes se vuelcan con el niño

Precisamente sus padres están tan contentos con el logro conseguido por su hijo que no han dudado en hacer uso de las redes sociales para compartirlo con todo el mundo. En concreto, han colgado un vídeo en el perfil de Facebook que han creado. En el mismo, que dura unos cuantos segundos, se ve a Roman caminando por el pasillo de casa gracias al uso de unas muletas y bajo la atenta mirada de su mascota, un perro.

Riendo es como aparece el niño y su actitud y su logro han emocionado a miles de internautas. Buena muestra de eso es que ha conseguido reunir más de 277.000 “me gusta” y se ha compartido más de 559.000 ocasiones. Eso sin pasar por alto que son muchos los comentarios, más de 63.000, que ha logrado. En concreto, entre los más significativos destacan algunos como los siguientes:

“He visto este vídeo al menos veinte veces y siempre lloro. Dios te bendiga bebé!! Lo estás consiguiendo”. “Estaba de mal humor esta mañana y me encontré con esto. Tengo ahora la mayor sonrisa en mi cara”. “No estoy seguro de cuántas veces he visto el vídeo, pero siempre que lo hago no puedo evitar llorar y reír al mismo tiempo. Mi corazón está realmente alegre al oír lo feliz que está por andar. Roman, sigue caminando amiguito porque todos estamos caminando a tu lado”. “Este es el momento más dulce que he visto en mi vida. Está tan orgulloso de sí mismo y realmente me hizo llorar lágrimas de felicidad. ¡Qué alma tan preciosa! Vas a conseguir grandes logros en tu vida”. “Siendo un adulto con espina bífida e hidrocefalia, no puedo decirte con suficientes palabras lo mucho que esto ha alentado a mi corazón. Roman vas a ir a muchos lugares en esta vida y claramente nada lo va a detener. Gracias por compartir tu viaje con todos nosotros”.



Por supuesto, la felicidad y la alegría de estos internautas no se puede comparar a la que siente el propio Roman y sus padres. Y es que estos, que han llevado a cabo numerosas campañas para la investigación sobre la espina bífida, se encuentran muy orgullosos de su hijo.