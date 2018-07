A muchos padres les cuesta decidir cómo llamar a sus hijos. Y es que, aunque barajan todo tipo de posibilidades como seguir la tradición familiar o apostar por las tendencias, no acaban de dar con la elección idónea. Si tú ahora estás esperando un varón y no has decidido aún qué hacer al respecto, te interesa seguir leyendo. Sí, porque, a continuación, te vamos a intentar ayudar dándote a conocer algunos nombres de cantantes de moda para niño.

Quizá puedan servirte de inspiración:

Álvaro

Si hay un cantante que se encuentre arrasando en las listas de venta este verano ese es Álvaro Soler, que ha conseguido que su canción titulada “La cintura” suene en todas partes.

Tiene un nombre de origen germano, que puede traducirse como “precavido”. Se considera que es propio de hombres luchadores que no cejan en su empeño de conseguir alcanzar sus metas.

De la misma manera, se indica que son un poco egocéntricos, que muestran cierta adicción al trabajo y que les apasiona la tecnología en general. Todo eso sin pasar por alto que les cuesta coger confianza, que rechazan el compromiso a nivel sentimental y que les apasiona el deporte.

Luis

Al igual que el anterior, hay otro artista reconocido mundialmente que está arrasando este verano, como lo ha hecho también en los pasados. Nos estamos refiriendo al puertorriqueño Luis Fonsi que está copando las listas de ventas y descargas musicales son su nuevo single, que responde al título de “Calypso”. Single que viene a tomar el relevo de otros grandes éxitos como “Despacito” o “Échame la culpa”.

Luis es un nombre de origen germánico también y significa “el iluminado de la batalla”. Se establece que los varones llamados así son entregados con los demás, cuentan con un enorme sentido del humor y le dan mucho valor a lo sentimental. Asimismo destacan por ser muy espirituales, por contar con innegables cualidades artísticas y por necesitar disponer de momentos en soledad.

Se entregan al 100 % en el amor, tienen mucha paciencia y le dan enorme valor tanto a la familia como a la amistad.

Blas

En esta lista de nombres de cantantes de moda para niño no podía faltar este otro, que está popularizándose gracias a Blas Cantó, ex componente del grupo Auryn, que se encuentra triunfando en solitario. Concretamente lo está haciendo con su canción “Él no soy yo”.

Su nombre es de origen latino y significa “el que tartamudea”.

Los varones que se dan en llamar así se determina que son luchadores, muy trabajadores y tienen cierta timidez. Además, son sinceros, perseverantes a la hora de alcanzar sus metas, sentimentales y muy reflexivos, por lo que necesitan contar con momentos de soledad. De la misma manera, se indica que buscan encontrar tranquilidad y equilibrio en el amor, que tienen buenos sentimientos y que son muy fieles.

David

De la misma manera, David es otro nombre que ahora se encuentra de actualidad por dos cantantes que están arrasando. Por un lado, David Bustamante, que está en plena gira de verano y que acaba de ganar el concurso “Bailando con las estrellas”, y por otro lado, David Bisbal. Este está triunfando con la canción “A partir de hoy”, que interpreta junto a Sebastián Yatra, y, además, ha ocupado portadas en los medios por su reciente boda con Rosanna Zanetti.

David es un nombre de origen hebreo que puede traducirse como “la persona elegida por el Señor”. Pertenece a varones luchadores, trabajadores, perfeccionistas y con gran sentido del humor. Además, son personas cariñosas, que le otorgan un gran valor a la familia y en las que se puede confiar.

De la misma manera, son apasionadas, odian la mentira y apuestan siempre por la verdad.

Juan

Este es otro de los nombres de cantantes de moda para niño que debes tener en cuenta. Y es que el artista Juan Magán está triunfando este verano con dos canciones: “Ni la hora”, que interpreta junto a Ana Guerra, y “Se vive mejor”, junto a Antonio José.

Juan es un nombre de origen hebreo que significa “el hombre que es fiel a Dios”. Los varones llamados así son serios en su trabajo, tienen cierto aire de arrogancia, poseen grandes cualidades creativas y odian las discusiones. Además, son celosos y le dan mucho valor a la familia.