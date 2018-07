Las películas infantiles más refrescantes para ver este verano en casa

Cuando llegan las vacaciones de verano es mucho el tiempo que se va a tener para disfrutar con los más pequeños de la casa. Por ese motivo, hay que pensar en juegos estivales, en manualidades e incluso en talleres de distinto tipo. En este caso, te vamos a dar a conocer algunas de las películas infantiles más refrescantes que podéis ver en casa este verano.

De esta manera, podréis hacer sesiones de cine en vuestro hogar que os lo harán pasar en grande tanto a niños como a adultos.

“Vaiana”

En el año 2016 se produjo el estreno de este filme de dibujos animados de Disney. Toma como protagonista a Vaiana, una joven de 16 años que vive en una isla del Pacífico. Un día descubre que esa isla corre peligro de desaparecer y que la única manera de evitarlo es recuperar el corazón de la diosa Tefiti que fue la que dio forma a ese lugar.

Para eso, oponiéndose a la voluntad de su padre, decide emprender un viaje en el que se topará con el semidiós Maui, que se convertirá en un importante respaldo para alcanzar su objetivo. Así juntos se enfrentarán a tradiciones milenarias, a criaturas marinas…

Ron Clements y John Musker son los directores de este largometraje que es muy divertido y que fue alabado por ser el primero de Disney en el que la protagonista es un icono feminista. Y es que no necesita el respaldo de ni un padre ni de un novio para alcanzar sus objetivos.

“Ice Age”

Carlos Saldanha y Chris Wedge son los directores de esta película de dibujos animados, que fue estrenado en el año 2002. En plena Edad del Hielo se desarrolla esta historia que viene a contar como una manada de animales realizan un viaje en pro de la invernación. Y entre esos se encuentra un mamut lanudo que decide hacer lo contrario a los demás. Un viaje diferente el que emprenderá en el que se topará con un perezoso un poco torpe, dos rinocerontes prehistóricos, un siniestro tigre…

Muy divertida es este producción y alcanzó tal éxito que dio forma a una saga, en la que hay cuatro películas más.

“Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra”

Otra de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años es “Piratas del Caribe”, cuya primera parte, la que ahora nos ocupa, se estrenó en el año 2003. Un largometraje divertido y lleno de aventuras es este que hará que toda la familia se divierta este verano.

Gore Verbinski es el director de este filme que toma como protagonista al pirata Jack Sparrow que sufre el robo de su barco (Perla Negra) por parte de su enemigo, el Capitán Barbossa. Un bucanero este que, además, secuestra a la hija del gobernador.

Una situación esa que propicia que Sparrow y Will, un amigo de la joven, emprendan una aventura para intentar recuperar tanto el barco como a la muchacha. En ella tendrán cabida persecuciones, conjuros, maldiciones, secretos que salen a la luz…

“Frozen”

Otra de las películas infantiles más refrescantes para que este verano disfrutéis en familia del cine es la que tienes ahora delante. “Frozen” es uno de los largometrajes de dibujos animados de más éxito de los últimos años. Se estrenó en el año 2013 y está inspirado en la historia “La reina de las nieves” de Hans Christian Andersen.

Las hermanas Anna y Elsa, que tiene el poder de hacer nevar y de congelar objetos, son las protagonistas de este filme. Unas muchachas que se verán separadas por un accidente, ya que Elsa, en pro de no querer herir a sus seres queridos debido a esa extraña cualidad que tiene, decide aislarse. No obstante, Anna no está dispuesta a permitir que Elsa viva sola y sin su cariño. Precisamente por ese motivo, decide emprender un viaje para poder encontrarla y en ese contará con la ayuda de un montañista llamado Kristoff.

“Zipi y Zape y la isla del capitán”

Si a tus hijos o a ti os gustan cómics clásicos como “Zipi y Zape”, os encantará esta versión cinematográfica que se presentó en el año 2016.

Óskar Santos es el director de este largometraje en el que se cuenta que los hermanos son obligados a realizar un viaje a una singular isla con sus padres. Allí les sorprende una enorme tormenta y se ven en la necesidad de refugiarse en una peculiar mansión de la que sus progenitores desaparecerán misteriosamente. Esos les llevará a indagar qué ha sucedido y qué secretos guarda ese lugar.