Con el verano parece que todos queremos lucir más radiantes que nunca y por eso no dudamos en darnos los mayores cuidados posibles. Lo mismo les sucede a las mujeres que esperan un bebé. Por eso, ahora les vamos a dar las claves para tener una piel perfecta durante el embarazo y en verano. Son consejos que no ha dudado en dar a conocer recientemente la conocida Suavinex, que es un referente dentro del mundo de la puericultura.

¿Te animas a descubrirlos?:

Extremar las precauciones

En pro de poder lucir una piel perfectamente bronceada en esta temporada, todos procedemos a acudir a playas y piscinas para tomar el sol. Siempre tenemos que velar por la seguridad y la precaución para evitar quemaduras por ejemplo. No obstante, si hay alguien que tiene que extremar esos cuidados es la embarazada.

La gestante debe ser muy cuidadosa en ese sentido porque su piel está mucho más sensible de lo habitual y porque no solo está en riesgo su salud sino también la del bebé que viene en camino. Precisamente por ese motivo debe no solo evitar las horas más peligrosas en cuanto a radiación solar, de 12 a 17 horas, sino que tiene que aplicarse la correspondiente crema de protección solar. Lo ideal es que esa del factor más elevado.

Piel hidratada

De la misma manera, otra recomendación vital para la futura mamá en pro del cuidado de su piel es que mantenga esta lo más hidratada posible. Y es que es la manera de evitar que esta pueda sufrir, entre otros, problemas de sequedad.

Por ese motivo, a diario es fundamental que proceda a aplicarse crema hidratante tras salir de la ducha. Y no solo eso sino que beba mucha agua, en torno a los 2 litros. Esta bebida contribuirá a que su piel esté en buen estado, a que libere toxinas y también a evitar fenómenos como la deshidratación que traen consigo una serie importante de consecuencias adversas.

Cremas y aceites

En esta lista de recomendaciones que ha dado Suavinex ha optado por indicar que es necesario que la mujer haga uso de cremas y aceites para poder evitar tanto la sequedad como la pérdida de la elasticidad de la piel. Pérdida que, entre otras cosas, favorecerá la aparición de estrías e incluso de celulitis.

En concreto, respecto al uso de ese tipo de productos ha dado las siguientes recomendaciones:

Ayudarán a controlar lo que es el funcionamiento de los llamados fibroblastos. Lo recomendable es emplear ese tipo de artículos dos veces al día. Es fundamental que se opte por adquirir cremas y aceites que no contengan elementos peligrosos que pueden acabar llegando al bebé a través de la piel. Nos estamos refiriendo a la cafeína, el retinol o el alfa-hidroxiácidos . De la misma manera también es esencial no emplear artículos de ese tipo que contengan alcohol o esencias vegetales. ¿Por qué? Porque se considera que esos pueden traer consigo que se incremente de forma notable lo que es la sensibilidad de la piel. Deben utilizarse, sobre todo, en la piel de las caderas, el vientre, los muslos y el pecho. Además la mencionada marca no duda en indicar que es importante cuidar también la higiene íntima en pro de la piel de esa zona y de cara a evitar infecciones.



Otras recomendaciones

Si importantes son los consejos expuestos hasta el momento, también lo son otros que ahora queremos darte a conocer, entre los que podemos destacar los siguientes: