Juegos veraniegos para disfrutar con tus hijos

En esta temporada estival no solo cuentas con vacaciones sino que, además, vas a tener más tiempo libre para pasarlo en grande con tus hijos. Ir al cine a ver los estrenos o acudir a un parque acuático son algunas de las actividades que podéis hacer juntos. No obstante, no te olvides de que también tienes la opción de que disfrutéis de juegos veraniegos.

¿No sabes a cuáles nos estamos refiriendo? Toma nota. A continuación, te damos a conocer algunos de los más divertidos:

Globos aéreos

Todos en nuestra infancia hemos jugado con globos de agua, que nos permitían no solo refrescarnos sino también pasar unos ratos realmente divertidos. Por ese motivo, no dudes en comprar esos para que en casa lo paséis genial.

Lo que tendréis que hacer es llenar varios globos de agua y ponerlos en un cubo, que os llevaréis al jardín o al patio que tengáis en casa. Luego, deberéis poneros en círculo todos los que vayáis a jugar y decidir quién empieza.

Ese elegido tendrá que coger uno de los globos y se lo deberá pasar a otra persona, a quien desee y sin seguir ningún orden. Esa deberá hacer lo propio con otra y así sucesivamente. Lo que sucederá es que quien esté despistado o sencillamente se le caiga el globo verá que este revienta y le llena de agua.

¿Quién gana? El jugador al que se le hayan explotado menos globos encima.

Pescar tazas

Otra opción muy entretenida, divertida y apropiada para jugar en familia consiste en pescar tazas. Sí, solo necesitaréis un barreño grande lleno de agua, tazas de plástico poco pesadas y varias cañas. Estas las podréis elaborar en casa simplemente con palillos largos de madera de los que se usan para hacer brochetas, un poco de hilo atado a esas y en la punta algún elemento que pueda ejercer como gancho.

Lo que haréis será colocar todas las tazas dentro del barreño y así empezará la competición de pesca. Ganará quien más piezas consiga.

Guerra de agua

Una versión del famoso paintball es este juego veraniego que podéis llevar a cabo en el patio o jardín de casa. Lo que tendréis que hacer es comprar pistolas de agua para cada jugador y luego proceder a dividiros en dos grupos. Eso sí, lo recomendable es que antes establezcáis en el espacio donde jugaréis una serie de lugares que puedan ejercer de parapeto para protegeros y también dos para que sean el campamento base de cada equipo.

El objetivo no es solo ir eliminando rivales, que dejarán el juego en el momento que sean “heridos” por agua, sino también conseguir la bandera que se colocará en cada uno de los campamentos base. Quien antes logre hacerse con esa será el equipo vencedor.

Pañuelo veraniego

Sin lugar a dudas, uno de los juegos tradicionales más conocidos en nuestro país es el pañuelo. Pues bien ahora te proponemos una versión veraniega del mismo.

Habrá que formar dos equipos que se colocarán frente a frente con cierta distancia. Cada uno de los miembros tendrá un número. A medio camino entre ambos se encontrará el “juez” que, en lugar de pañuelo, tendrá en sus manos un globo de agua.

Lo que tendrá que hacer esa figura intermedia no es otra cosa que decir un número en voz alta al tiempo que extiende sus brazos y deja entre sus manos un globo de agua. Al oír la citada cifra los dos jugadores a los que correspondan esa de cada grupo saldrán corriendo para llegar cuanto antes al globo. El primero que llegue tendrá que cogerlo y tirárselo al rival que así quedará eliminado si se moja.

Otros juegos veraniegos para disfrutar con tus hijos

Aunque los que te hemos dado a conocer son algunos de los juegos más divertidos para pasarlo en grande en familia en verano hay otros que también debes tener en cuenta: