Claves para organizar tu verano en familia

Este año quieres que tu verano en familia sea perfecto. Por ese motivo, queremos ayudarte a lograrlo y para ello vamos a darte a conocer una serie de claves en pro de que puedas organizarlo de la mejor manera posible.

¿Preparado para tomar nota? Aquí tienes las principales recomendaciones:

Tener en cuenta las fechas

Para poder planificar el verano, lo primero que debes hacer es coger un calendario. En él establece cuáles son los días de las vacaciones y cuáles son los que tendrás que trabajar. De esta manera, tendrás muy claras las fechas para disfrutar del tiempo de descanso con tu pareja y tus hijos así como el periodo en el que tendrás que estar en tu empleo mientras que tu familia sigue disfrutando del verano. Gracias a eso podrás determinar cómo organizar ambas fechas.

Elegir los destinos

Comienza por pensar en cómo disfrutar juntos de las vacaciones. Para eso tendrás que proceder a elegir el mejor destino para las mismas. Así podrás desde apostar por un sitio de costa como por realizar un viaje cultural, pasando por vivir unos días en la montaña o bien por desarrollar ¡un viaje en autocaravana! para descubrir varios lugares en esos días.

Sea como sea, piensa bien qué les gustaría a tus hijos y ten en cuenta la edad de los mismos porque esa podrá ayudarte a establecer si has elegido correctamente o no. Piensa que si son muy pequeños quizás unas vacaciones de tipo cultural en las que todo el día haya que estar visitando rincones de la ciudad de un lugar a otro no sea lo más adecuado, por ejemplo.

De la misma manera, determina del mismo modo dónde van a pasar tus pequeños el resto del verano en el que tú o tu pareja tenéis que trabajar. Básicamente existen tres alternativas que son las más habituales:

Estarán en casa , por lo que tendrás que buscar a alguien que se quede con ellos durante el día.

, por lo que tendrás que buscar a alguien que se quede con ellos durante el día. Se marcharán al pueblo donde residen los abuelos , que serán los encargados de cuidarles en ese periodo.

, que serán los encargados de cuidarles en ese periodo. Los enviarás a un campamento de verano para que puedan disfrutar de todas las ventajas que ese tipo de actividad trae consigo.

Viaje y alojamiento para las vacaciones

En cuanto a las vacaciones, tendrás que comenzar a pensar cómo llevar a cabo el viaje hasta el destino elegido. Así, analiza los pros y contras de usar los distintos medios de transporte y apuesta por el que ofrezca un mejor precio así como la mayor comodidad para todos vosotros, especialmente para los más pequeños. En el caso de que no vayáis a usar vuestro coche, comprad cuanto antes los billetes en pro de poder tener más opciones de horarios y unos precios más reducidos.

Es más, no te olvides que, por regla general, en muchos de esos medios de transporte existen descuentos o reducciones si se viaja en grupo o si se es familia numerosa, por ejemplo.

Ni que decir tiene que también deberás poner especial cuidado en la selección del alojamiento. Como es lógico deberás tener en cuenta que el elegido os ofrezca una buena relación calidad-precio. No obstante, no te olvides tampoco de apostar por uno que tenga en cuenta a los huéspedes más pequeños y les ofrezca alternativas de entretenimiento. Nos estamos refiriendo a hoteles para familias, a campings con instalaciones infantiles…

Equipaje

De la misma forma, haz una lista previa del equipaje que será necesario que llevéis. En concreto, nos estamos refiriendo al de los más pequeños. Prepárala con tiempo porque así podrás conocer con antelación si hay prendas de tus hijos que necesitan renovarse porque están estropeadas o les quedan pequeñas. Y es que, en ese caso, tendrás que proceder a comprarle las imprescindibles, que podrás adquirirlas a través de las distintas colecciones veraniegas de las firmas de moda low cost.

Eso sí, además de la ropa y el calzado adecuado, no debes olvidar llevar en el equipaje tanto un botiquín, donde se incluyan los medicamentos o productos que estén usando tus pequeños, como una serie de juguetes y libros para el entretenimiento de los niños.

Asimismo, también deberás llevar en ese equipaje documentación imprescindible. Nos estamos refiriendo a los DNI o los pasaportes de todos los miembros de la familia así como a las correspondientes tarjetas sanitarias.