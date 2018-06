María Jesús Ruiz, ¿embarazada tras su paso por Supervivientes?

Hace unos días llegaba a su fin la edición más exitosa del reality “Supervivientes”. Una edición que llegaba a su fin con el triunfo de Sofía Suescun y que ha estado llena de conflictos, de luchas sin contemplaciones en las pruebas de líder y también de mucho amor, pues son varios los concursantes que han recibido las visitas de sus parejas. Y precisamente una de esas participantes fue la Miss España 2004 María Jesús Ruiz.

En concreto, si ahora se está hablando de ella y está copando las portadas de los medios de comunicación es porque podría haberse quedado embarazada durante el transcurso del programa.

La “bomba”

Ayer por la tarde era cuando saltaba la “bomba informativa”. En concreto, durante el programa “Viva la vida” de Telecinco, presentado por Toñi Moreno, era el periodista del corazón Aurelio Manzano el que daba a conocer que una concursante del citado reality podría haberse quedado embarazada durante su estancia en el mismo.

Esa información hizo saltar las alarmas. Tanto es así que empezaron a barajarse los nombres de las participantes que habían tenido sexo durante el espacio. En concreto, se habló de Sofía Suescun, que había mantenido relaciones con Alejandro Albalá; Raquel Mosquera, que había recibido la visita de su marido (Isi) y María Jesús Ruiz, que había intimado con su prometido que había ido a verla, Julio Ruz.

Finalmente, tras permanecer manteniendo la incógnita durante un tiempo, Manzano anunció que era la ex Miss España la que podría estar embarazada. Así, expuso que, según le ha contado la protagonista, tiene una falta. De ahí que se haya realizado un examen médico que en unos días le hará salir de dudas.

Opiniones al respecto

Los colaboradores de “Viva la vida” no solo quedaron perplejos sino que algunos dejaron patente que eran muy escépticos sobre ese embarazo. En concreto, fue la periodista Isabel Rábago la que mostró más reticencia a creer que Ruiz estuviera esperando un hijo. Y es que como comentó son muchas las concursantes de “Supervivientes” que tras su paso por el programa pierden el periodo durante unos meses y luego lo recuperan pasado un tiempo y tras volver a su vida diaria.

Una información que ella conoce bien pues hay que recordar que también participó en ese reality. Concretamente lo hizo en la edición de 2015, aunque no estuvo mucho tiempo pues fue la tercera expulsada.

Ampliaría la familia

Si se confirma finalmente el embarazo de la modelo, esta conseguiría ampliar la familia que ya tiene. En concreto, vendría a darle un hermanito o hermanita a las dos hijas que ya tiene:

Alba , que nació el 10 de junio de 2015 y que es fruto de su relación con el empresario José María Gil Silgado .

, que nació el 10 de junio de 2015 y que es fruto de su relación con el empresario . María Jesús, que vino al mundo el 30 de julio de 2017 y que es fruto de su actual relación de pareja con el también empresario Julio Ruz.

María Jesús Ruiz se casa en septiembre

Si el embarazo “está en el aire”, lo que no lo está, al menos de momento, es la inminente boda de Julio y la modelo. Y es que está previsto que pasen por el altar el próximo 14 de septiembre. Un enlace este que sigue adelante a pesar de haber tenido unos meses realmente complicados donde no solo la pareja lo dejó sino que María Jesús regresó con el padre de su primera hija. No obstante, al final estos volvieron a romper y la miss regresó nuevamente con Julio.

Todo eso sin pasar por alto que durante su participación en el reality, han salido publicadas informaciones en las que afirman que su actual pareja le ha sido infiel. No obstante, este lo niega y su chica tiene claro que todo es fruto de un intento de Gil Silgado por romper su relación. De ahí que, en ningún momento, hayan decidido paralizar la fecha de boda, todo lo contrario. Eso sí, si se confirmara el embarazo quizás decidan cambiarla.

Sea como sea, habrá que esperar para poder salir de dudas y descubrir si esta edición de “Supervivientes” se salda incluso con la llegada de un bebé.

