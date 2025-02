Zara Pons: «En Baleares hay muchos innovadores talentosos pero no hay oportunidades de trabajo»

Con más de diez años de experiencia internacional en el campo biomédico, Zara Pons ahora dirige el Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Islas Baleares (BIOIB). Desde su nuevo cargo asumido en mayo de 2023, la Dra. Pons se erige como una figura clave en la intersección entre la investigación, la ciencia, el sistema sanitario y el mercado.

BIOIB trabaja para seguir siendo un referente en investigación, transferencia de tecnología e innovación en salud y biotecnología. Su labor abarca desde el desarrollo de nuevos fármacos y terapias, hasta la creación de dispositivos médicos, salud digital y optimización de procesos asistenciales, siempre con una visión global de la salud humana, ambiental y animal.

En esta entrevista, Zara Pons pone en valor la creación de un avión incubadora, un espacio que permitirá a empresas de Baleares a tener un espacio para innovar e unir ideas. Además, asegura que Baleares es una comunidad con mucho talento innovador, pero el principal problema al que se enfrentan los investigadores es la falta de oportunidades para materializar sus ideas y proyectos.

PREGUNTA. – ¿Tiene Baleares suficiente talento para crear proyectos de innovación pioneros?

RESPUESTA. – En Baleares tenemos mucho potencial porque hay pequeños innovadores muy potentes con ideas muy buenas. Nuestra universidad tiene unos ratios científicos muy buenos. Hay calidad de la ciencia que hacemos aquí en Baleares, aunque luego no somos buenos transfiriendo. No hay oportunidades para transferir y desarrollar esta innovación. Tenemos muchos profesionales que no saben dónde trabajar. Muchos jóvenes de Baleares estudian fuera pero luego vuelven y se encuentran este panorama. También nos cuesta atraer talento de fuera porque no podemos ofrecerles sueldos europeos o una vivienda a un precio asequible.

P. – ¿En qué aspectos es potencialmente fuerte Baleares? ¿Hay algún ámbito en el que se deberían aunar los esfuerzos?

R. – Tenemos un potencial enorme en gestión de la salud en la tercera edad. Mucha gente viene aquí a jubilarse, incluidos los turistas. Es por eso que hemos aprendido a tener un sistema sanitario muy flexible. Hay que adaptar la tecnología a esta realidad. Nosotros tenemos empresas que trabajan en tratamientos para la longevidad, otras que hacen dispositivos médicos para adaptarse a la tercera edad. En esto Baleares puede ser referente.

P. – ¿En qué está trabajando actualmente BIOIB? ¿Hay algún proyecto estrella que esté en marcha?

R. – Tenemos en fase de desarrollo la creación de un avión incubadora. Es muy necesario que las empresas que se crean con base altamente tecnológica tengan espacios para seguir innovando. Aquí no tenemos ni centros tecnológicos ni infraestructuras para que ellos se metan en un laboratorio y hagan cuatro pruebas. Las pocas empresas que tienen laboratorios se los han tenido que ir montando en una oficina. Es fundamental tener una infraestructura común para las empresas y ayudar a todas esas ideas que salen de la universidad a desarrollarse y para atraer gente de fuera. Esto aportaría un valor diferencial enorme a Baleares.

P. En los últimos años se ha puesto muy de moda hablar de la Inteligencia Artificial… ¿Hasta qué punto han notado la penetración de la IA en sus proyectos de innovación?

R. -La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y está influenciando enormemente a todos los sectores. Nosotros manejamos volúmenes muy grandes de datos sobre salud, genes, bioquímica, analíticas… La cantidad de provecho que se puede sacar con la IA con estos datos es enorme. Tenemos empresas que se dedican al análisis de estos datos y lo que se pretende es poner ciencia y estadística a la vez. Por ejemplo, saber cómo han reaccionado a un tratamiento personas con datos similares y así ayudar al médico a tomar mejores decisiones. La IA está aquí para dar luz a estos datos tan complejos.