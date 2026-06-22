Xtrem Smash Burger revalida su corona y vuelve a conquistar la Mallorca Burger Fest 2026

La Mallorca Burger Fest 2026 ha bajado el telón este domingo tras celebrar la edición más ambiciosa de su historia, reuniendo durante dos intensos fines de semana a miles de visitantes en el recinto de Son Fusteret. El evento, convertido ya en una de las grandes citas gastronómicas del verano en Baleares, ha vuelto a poner en valor el talento de las mejores hamburgueserías del archipiélago y ha coronado, una vez más, a Xtrem Smash Burger como la mejor propuesta del certamen.

Con esta victoria, Xtream Burger revalida el título conseguido en la anterior edición, un hito que confirma la regularidad, calidad e innovación de su propuesta gastronómica y la consolida como una de las grandes referencias del sector de las hamburguesas gourmet en Baleares.

Tras una intensa competición en la que cada establecimiento presentó una creación exclusiva para convencer tanto al jurado profesional como al público, Xtrem Smash Burger volvió a imponerse gracias a una combinación de sabor, técnica, creatividad y ejecución que le permitió alzarse nuevamente con el máximo galardón del festival.

El podio de esta edición quedó configurado de la siguiente manera:

🥇 1.º Xtrem Burger

🥈 2.º Brox Burger

🥉 3.º Holly Burger

La clasificación final se decidió mediante un sistema de votación mixto, en el que el 60 % de la puntuación correspondía al jurado profesional y el 40 % restante al voto popular emitido por los miles de asistentes que disfrutaron del festival durante ambos fines de semana.

El jurado estuvo formado por destacadas personalidades del ámbito gastronómico y de la comunicación, aportando una valoración técnica y profesional a cada una de las propuestas participantes. Entre sus integrantes figuraban Miguel Such, comunicador y presentador; Emily Costa, nutricionista y divulgadora especializada en alimentación saludable; Bernabé Caravotta, chef y fundador de Vandal Palma; y La Cocina del Pirata, uno de los creadores de contenido gastronómico más influyentes del panorama nacional.

Además de los tres premios principales, la organización quiso reconocer el excelente trabajo realizado por Desplumados, establecimiento que recibió una mención especial y un diploma acreditativo tras obtener la máxima puntuación otorgada exclusivamente por el jurado profesional, destacando especialmente por la originalidad, creatividad y calidad técnica de su hamburguesa.

Más allá de la competición gastronómica, la Mallorca Burger Fest 2026 volvió a consolidarse como un evento de referencia por su ambiente familiar, su amplia oferta de ocio y la gran respuesta del público, que convirtió esta edición en la más exitosa desde la creación del festival.

Uno de los momentos más esperados de la clausura fue el espectacular sorteo de un vehículo Hyundai completamente gratuito entre todos los asistentes que participaron durante el evento. El sorteo se celebró ante el notario Ciriaco Corral García, garantizando la total transparencia del proceso y poniendo el broche final a una edición marcada por el éxito de participación y organización.

Con este nuevo triunfo, Xtream Burger no solo suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, sino que reafirma su dominio en la Mallorca Burger Fest al conquistar el campeonato por segundo año consecutivo, un logro reservado únicamente a quienes consiguen mantener la excelencia en una competición cada vez más exigente y con mayor nivel gastronómico.