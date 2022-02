Con la mente puesta en la jornada 22 en la visita al Sabadell este domingo, el ATB ha entrenado con la plantilla al completo, a excepción de René y Olaortua (que ya trabajan en campo de forma individual). Mañana habrá última sesión y convocatoria para viajar a Barcelona. El ATB quiere volver a ganar fuera de casa y seguir recortando con los equipos que tiene por delante. Además, el miércoles recibirá al San Fernando, por lo que el calendario se aprieta. Como cada viernes, el entrenador Xavi Calm ha comparecido en rueda de prensa para valorar la previa del partido.

«Yo creo que el Sabadell está luchando en una posición que no esperaban, ni por plantilla ni por entidad. Está en la parte de abajo y es una sorpresa e intentan cambiar la dinámica, puntuando para salir de ahí, llevan 6 partidos sin perder, 3 victorias y 3 empates. Visitar la Nova Creu Alta siempre es complicado, más allá de la clasificación», dijo el entrenador.

Xavi Calm reconoció que «estamos concienciados de que fuera de casa tenemos que mejorar y queremos hacerlo este domingo. Estamos contentos por cómo ha ido la semana, una semana atípica porque no estamos acostumbrados a trabajar con 22 jugadores, la calidad de entrenos no es la misma y no podíamos hacerlo desde el partido contra el Andorra, solo tenemos a René e Iñaki como bajas».

Sobre la incorporación de Tòfol Montiel, el fichaje estrella del mercado invernal, aseguró que «se ha integrado muy bien, creo que nos puede aportar cosas que no teníamos, le he visto con ganas de participa. Tòfol afronta este reto con ilusión, está en casa, con su familia y nada más entrenar toda la plantilla se ha dado cuenta de donde viene y de su calidad. Falta que él sepa qué categoría es la Primera RFEF».

Xavi Calm aseguró que el domingo irán a por la victoria porque «siempre vamos a buscar los partidos, pero a veces debemos ser más pacientes con pelota. Fuera de casa nos falta tranquilidad y no hacer partidos de ida y vuelta, debemos mejorar mentalmente y ser más pacientes. Debemos intentar ser conscientes de dónde estamos, a veces nos saldrán mejor las cosas pero vamos a seguir compitiendo para estar en la parte de arriba».