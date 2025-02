Vox lamenta que el PP balear apoye el uso del catalán en los aeropuertos: «Siempre ha sido catalanista», ha afirmado el diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos.

El dirigente balear de la formación de Santiago Abascal ha lamentado en un mensaje en la red social X que el PP votara a favor de una proposición no de ley (PNL) de los separatistas de Més per Mallorca en la que se insta a Aena a usar el catalán de forma prioritaria en los aeropuertos de las Islas, y no el español, como sucede ahora.

«El PP de Baleares siempre ha sido catalanista: Aprobó la legislación que sustituyó el mallorquín por el catalán y el arrinconamiento del español. Y ahora prefiere ir de la mano de la izquierda separatista», apunta Campos que está próxima semana presentará la Ley de Libertad Lingüística de Vox con la intención de acabar con la marginación que sufre el español en las comunidades bilingües.

En concreto, la moción de Més apoyada por PP, PSOE y Podemos en la Cámara balear y que fue rechazada sólo por Vox, solicita a Aena el uso preferente en los aeropuertos de las formas oficiales y propias de los destinos, es decir, las formas catalanas. Sólo si procede se acompañará, en segundo lugar, por el ex topónimo castellano, francés o italiano, si se considera adecuado por la comprensión.

En el caso de los territorios del Estado español con lengua oficial únicamente castellana, el Parlament reclama emplear preferentemente las formas oficiales y propias, es decir, las formas castellanas.

Si la localidad tiene una forma tradicional en catalán, se utilizará siempre acompañando el topónimo principal castellano por la forma catalana.

Por último, en cuanto a los topónimos de destinos extranjeros, para mantener la dimensión internacional del aeropuerto, se insta a usar alternativamente la denominación en catalán si hay una forma tradicional, con la lengua de origen y, finalmente, en inglés, como principal lengua de dominio internacional.

Los que no han dudado en aplaudir la iniciativa del Parlament balear han sido los independentistas de la Obra Cultural Balear (OCB).

La entidad que respaldó el golpe de la Generalitat contra la Constitución en 2017, hermanada con el colectivo separatista catalán Òmnium Cultural, ha celebrado en un comunicado que prosperase esta proposición.

En una nota de prensa, la entidad no ha dejado pasar la oportunidad además para añadir dos reivindicaciones adicionales a Aena que, a su parecer, «son de justicia».

En concreto, ha exigido al ente público aeroportuario que utilice el catalán correctamente en la rotulación fija de los aeropuertos de Baleares (Palma, Ibiza y Mahón), en su página web, aplicación móvil, en todas sus comunicaciones y en las redes sociales porque «actualmente sólo está disponible en castellano e inglés».

Desde la OCB ha defendido la imposición del catalán en los aeródromos de las Islas argumentado que «casi la mitad del tráfico aéreo, tanto de aeronaves como de pasajeros, se produce en los aeropuertos del dominio lingüístico catalán».

Igualmente, el colectivo separatista ha reclamado a Aena que pase a usar la denominación de aeropuerto de Palma respetando el nombre oficial de la ciudad y deje de usar Palma de Mallorca.

También, según la entidad, es conveniente iniciar el proceso para que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo sustituya el código IBZ por EIV para designar el aeropuerto de Ibiza.

Finalmente la OCB ha hecho un llamamiento a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), a Fomento del Turismo de Mallorca, a la Cámara de Comercio de Mallorca, al Círculo de Economía de Mallorca, a las patronales Caeb, Pimem y al resto de agentes sociales, para que se sumen a esta reivindicación.