Vox se equivoca: no puede hacerle el juego al PSOE

En el tablero político hay un movimiento que Vox debe tener muy claro que es jaque mate: su objetivo es que bajo ningún concepto gobierne la izquierda. Ni a nivel nacional ni por supuesto a nivel autonómico. Parecía que había quedado mediamente claro, pero se ve que no. Ponerle palos en las ruedas al PP de Marga Prohens para tejer alianzas contra natura con el PSOE no sólo atenta directamente contra su cuaderno de bitácora, sino que además supone una profunda traición hacia sus votantes, que depositan su confianza en el partido dando por supuesto que nunca se cruzarán las líneas rojas.

El titular de OKBALEARES no puede ser más ilustrativo: «La alianza de Vox con el PSOE bloquea 300 millones de la ecotasa e impide al Govern aumentar el gasto». Es surrealista. Los escarceos de Manuela Cañadas con Iago Negueruela no sólo le hacen el juego a los socialistas, sino a todo el bloque progresista. Més per Mallorca ha tardado centésimas de segundo en «celebrar la aprobación de las enmiendas». Durante ocho interminables años el Pacte de Progrés remó en la misma dirección y Baleares salió muy perjudicada. No puede ser que, sin haberse llegado ni siquiera al ecuador de la legislatura, Vox se salte este principio fundamental.

Vox y PP pueden y deben diferir porque sus líneas, aunque parten desde el mismo punto de salida, presentan divergencias que pueden ser más o menos notables pero, al igual que sucedió en la Edad Media entre el arrianismo y el cristianismo, al final ambas se encuentran en la esencia final. La portavoz adjunta de los populares, Marga Durán, tiene toda la razón en sus quejas. VOX debe dar marcha atrás y además de manera inmediata porque ni uno solo de los ciudadanos que les votaron les permitirían que formaran un frente que pudiera favorecer a la izquierda, aunque sea en menor medida.

La dirección nacional de Vox ya está tardando en llamar a Cañadas y ponerle los puntos sobre las íes. Baleares necesita seguir creciendo de la mano de Marga Prohens y para eso es imprescindible no topar el techo de gasto, pero más allá de la evidente necesidad política, y ésta es una reflexión endogámica que debería plantearse el partido de Santiago Abascal, lo que no puede consentirse es este inesperado y por supuesto equivocado giro hacia la izquierda. Es un gravísimo error estratégico que Vox puede pagar muy caro si no rectifica a tiempo.