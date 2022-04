Los vecinos del entorno de la Seu de Palma han exigido hoy a la concejala socialista de Infraestructuras, Angélica Pastor, en el pleno del Ayuntamiento de Palma, conocer el proyecto de iluminación de la Catedral de la capital balear, que ha duplicado su coste, pasando de 900.000 euros a dos millones de euros.

El portavoz vecinal, Luis Clar, censuró a la edil socialista que se enterara por la prensa de las reuniones mantenidas con el Consell de Mallorca, Cabildo y entidades como ARCA y que no se convocara a los residentes.

«Me enteré de esa convocatoria por la prensa. Me sentí como el ex presidente del Gobierno Felipe González, que se enteraba de todo por la prensa, más o menos lo mismo. Yo acudí con buena voluntad a esa reunión pero fui por voluntad propia, no se me convocó para nada», lamentó Clar, que intervino en la sesión plenaria municipal a raíz de una propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular.

Una moción que fue desestimada por las tres formaciones del equipo de gobierno, socialistas, independentistas de Més y Podemos, que cuentan con mayoría en el Consistorio palmesano, en la que el PP exigía dar a conocer a los vecinos del barrio de la Seu y al resto de entidades las actuaciones previstas en el entorno de la Catedral, en cuanto a iluminación y otros, y analizar sus valoraciones y sugerencias para adoptar las mejores soluciones en el marco del contrato.

En segundo lugar, se instaba al gobierno municipal presidido por el alcalde socialista José Hila a publicar todo el proyecto definitivo de la iluminación ornamental de la Catedral, así como el expediente de contratación completo, tanto el inicial como el modificado.

«El consenso no es unanimidad y la acción política está para algo», respondió Pastor, que defendió que el proyecto de nueva iluminación «ha estado muy auditado», porque tenía que superar el listón de Comisión de Centro Histórico, Consell de Mallorca «y hemos tenido que comprobar hasta el tono de blanco que se ponía en el foco para no distorsionar el color del marés de la Catedral», indicó la edil.

La concejala de Infraestructuras censuró a PP y Vox que «estén sin iniciativa, a remolque de las demandas de cualquier vecino que llegue a este pleno. No hacen una oposición constructiva nunca, ni tienen criterio propio», remachó la concejala socialista.

El proyecto municipal aprobado contempla la instalación de once farolas nuevas de seis metros de altura, siete de ellas ubicadas ante la fachada de la Catedral de Mallorca y cuatro en la plaza de la Almudaina. En total, la empresa municipal Palmallum instalará 505 proyectores en la zona alrededor de la Catedral, 298 encastrados en el suelo y 237 en diferentes ubicaciones del entorno.